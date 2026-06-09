Przemysław Czarnek
Po rozpoczęciu obrad w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań, która rozpoczęła się od wystąpienia posła PSL Jarosława Rzepy, po tym, jak Dariusz Matecki ostro skrytykował wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i samego Rzepę. Kosiniak-Kamysz został przez Mateckiego oskarżony o to, że „napluł Polakom w twarz” mówiąc, iż to nie naród ukraiński dokonał zbrodni wołyńskiej.
Rzepa z mównicy sejmowej zaapelował do szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka o to, by ten „zajął się tym, czym zajmuje się poseł Matecki”. Mateckiemu Rzepa zarzucił, że jego wypowiedzi to „ordynarny rynsztokowy bełkot, który wywołuje zażenowanie”. – Jest pan politycznym pasożytem, który żeruje na najniższych instynktach – mówił też Rzepa.
W odpowiedzi Czarnek zarzucił Rzepie hipokryzję. – Wy jesteście pasożytami, zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego – mówił.
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Nawiązał przy tym do wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który w rozmowie z TOK FM zestawił członków UPA z polskimi żołnierzami niezłomnymi. Mówiąc o członkach UPA Szeptycki stwierdził, że „to była formacja, która – niezależnie od tego, o czym pan (dziennikarz – red.) mówi o zbrodni wołyńskiej – ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna”. – To byli tacy trochę, z wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni – dodał.
– Rząd twierdzi, pan Szeptycki jest z tego rządu, że ludobójcy ukraińscy nacjonaliści z OUN-UPA to są jakby żołnierze niezłomni – mówił kandydat PiS na premiera nawiązując do tej wypowiedzi.
– Z tego miejsca, półtora roku temu debatowaliśmy ws. ustawy o zakazie banderyzmu i ustawy o kłamstwie wołyńskim, która wprowadza karę pozbawienia wolności do lat 3 dla takich jak pan Szeptycki – kontynuował Czarnek.
– Już wiemy dlaczego zamroziliście tę ustawę w komisji sprawiedliwości. Po to, aby ten rząd utrzymywał w swoim składzie takich ludzi jak Szeptycki, którzy mówią, że ludobójcy, którzy mordowali setki tysięcy Polaków to są żołnierze niezłomni. Wstyd, skandal – oświadczył były minister nauki i edukacji z mównicy sejmowej.
– Żądam przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia tej sprawy, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków – zakończył swoje wystąpienie Czarnek nawiązując do pochodzenia Szeptyckiego (brat jego pradziadka, Andrzej Szeptycki, był metropolitą lwowskim i halickim).
Po Czarnku na mównicę wyszedł jeszcze były poseł PiS Janusz Kowalski (dziś niezrzeszony), który mówił, że „rozszerzy pytanie” zadane przez Czarnka. Jak dodał, rozpoczął kontrolę poselską we „wszystkich ministerstwach” pytając o „ukrainizację administracji publicznej i rządowej”.
– Wczoraj otrzymałem maila od pani Barbary Nowackiej w sprawie polskiej strategii dla młodych ludzi. Tego maila wysłała mi chyba Ukrainka, bo nie ma polskiego nazwiska, imienia polskiego. Ilu obcokrajowców pracuje w pani ministerstwie? Ilu obcokrajowców pracuje w Ministerstwie Nauki? – pytał Kowalski.
– Młodzi ludzie chcą pracy, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej – mówił też poseł.
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