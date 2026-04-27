Projekt ma być wspierany przez środki unijne i wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa Europy.

Jak podkreślił Donald Tusk, fundamentem projektu będzie unikalne doświadczenie Ukrainy, zdobyte podczas ponad czterech lat wojny z Rosją. – Ukraina okazała się najbardziej atrakcyjnym partnerem dla państw, które chcą bronić swojej przestrzeni powietrznej – mówił szef rządu.

Nowa „armada dronowa” ma zapewnić Polsce zdolności obrony powietrznej nowej generacji i jednocześnie umożliwić dalsze wsparcie dla Kijowa.

Projekt ma być finansowany m.in. z budżetu państwa i funduszy europejskich. Premier zaznaczył, że współpraca oznacza realny „skok technologiczny” dla polskiego sektora obronnego. – Polska musi mieć swoją nowoczesną armię dronową, abyśmy mogli powiedzieć obywatelom, że jesteśmy bezpieczni – podkreślił.

„Nowa armia powietrzna”. Technologia z frontu Ukrainy trafi do Polski

Obecna w Rzeszowie wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko wskazała, że kraj przeszedł fundamentalną transformację. – Z państwa, które otrzymywało pomoc, staliśmy się dostawcą nowoczesnych rozwiązań obronnych – zaznaczyła.

Od początku wojny ukraiński sektor zbrojeniowy rozwija się dynamicznie. Liczba producentów wzrosła kilkukrotnie. Według Swyrydenko technologie dronowe już teraz zmieniają charakter wojny, umożliwiając niszczenie kosztownych systemów uzbrojenia przy relatywnie niskich kosztach.

Premier Donald Tusk i przewodniczący rady ds. współpracy z Ukrainą Paweł Kowal podczas drugiego dnia konferencji „Road to URC – Security and Defence Dimension” na Politechnice Rzeszowskiej Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Wspólny projekt ma mieć nie tylko wymiar militarny, ale także gospodarczy. Jak podkreśliła strona ukraińska, współpraca otworzy nowe możliwości dla firm z obu krajów.

Planowane są wspólne przedsięwzięcia produkcyjne, badawczo-rozwojowe i infrastrukturalne.

Głos zabrał także Andrius Kubilius, komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, który wskazał na konieczność głębokiej integracji Ukrainy z europejskim systemem obronnym. Podkreślił, że Ukraina dysponuje sprawdzonymi w boju technologiami, a ich wykorzystanie może stać się fundamentem przyszłej unii obronnej.

Donald Tusk wskazuje na potrzebę odbudowy Ukrainy

Kubilius ocenił, że Ukraina ma potencjał, by stać się „nowym tygrysem gospodarczym Europy”. Premier Tusk zaznaczył, że bez stabilnego bezpieczeństwa nie będzie możliwa skuteczna odbudowa Ukrainy. – Tylko bezpieczna Ukraina, Polska i Europa będą w stanie sprostać wyzwaniu odbudowy – podkreślił.

Ogłoszenie inicjatywy nastąpiło podczas konferencji Road to URC, będącej etapem przygotowań do czerwcowej Ukraine Recovery Conference w Gdańsku.