Pan Cenckiewicz, cokolwiek by o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym, z reguły wykłada kawę na ławę, mówi to, co myśli. To zawsze wiąże się z ryzykiem. No więc go wykończyli. Nawet domyślam się, kto, ale nie powiem – mówił premier. Dopytywany, czy była to osoba wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, odparł, że tak. – To, co jest bardziej ukryte przed oczami szerokiej widowni, czyli to, co wewnątrz Pałacu Prezydenckiego to też jest walka na śmierć i życie między ludźmi pana prezydenta Nawrockiego – stwierdził premier, który jest na nieformalnym szczycie UE na Cyprze.

Reklama Reklama

Pytany o wyjaśnienia Sławomira Cenckiewicza, który stwierdził, że odejście ze stanowiska nastąpiło w wyniku bezprawnych działań rządu i nieposzanowania wyroków sądu, Tusk odparł: – Sami się śmialiście chyba, jak czytaliście te wyjaśnienia. Pierwszy raz widzę gościa, który ustępuje ze stanowiska z takiego powodu. Zawsze można powiedzieć, że to jest wina Tuska, ale nie, nie mam nic wspólnego z dymisją pana Cenckiewicza. Chcieli go wyrzucić, dali mu dobry pretekst, napisał, że wszystko przez Tuska i jakoś im się to wszystko ułożyło w głowach. Ale przyznacie sami, że to było bardzo zabawne – mówił premier do dziennikarzy.

Donald Tusk: Polska jest traktowana jako absolutnie najważniejszy element programu SAFE

– Chcę wstrząsnąć tymi, którzy chcą żyć w złudzeniach, w iluzjach – mówił premier Donald Tusk. Powiedział, że „Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji”. – My to wiemy, dlatego nie możemy poprzestać wyłącznie na deklaracjach, gwarancjach i traktatach. Musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpieczeństwa naszej granicy i one siłą rzeczy muszą być także decyzjami europejskimi. To się musi uzupełniać – zaznaczył.

Dodał, że Komisja Europejska chce, aby Polska wydała maksimum pieniędzy z pożyczki w ramach programu SAFE. – Polska jest traktowana jako absolutnie najważniejszy element tego mechanizmu – zaznaczył. Poinformował, że odbył rozmowę z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, a jednym z tematów był unijny program dozbrajania SAFE. Dodał, że KE „doskonale rozumie, na czym polega polska propozycja w sprawie tego programu”.

– Nie ma mowy o ponaglaniu. Chcę tylko, żeby ta nasza decyzja – że partnerem instytucjonalnym po polskiej stronie jest BGK – żeby ona była traktowana jako bezpieczna z punktu widzenia z kolei procedur europejskich. To wymaga takiego, powiedziałbym, trochę bardziej elastycznego podejścia i nasi partnerzy w Komisji to rozumieją – powiedział premier.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.