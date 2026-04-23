– Profesor Sławomir Cenckiewicz odchodzi z Biura Bezpieczeństwa Narodowego po wielu miesiącach bardzo dobrej, efektywnej pracy, pozostając najbliższym współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego – mówi w nagraniu Przemysław Czarnek.

Kandydat PiS na ewentualnego przyszłego premiera uważa, że Cenckiewicz odszedł z BBN, ponieważ „rząd Tuska, prorosyjski, antypolski, atakuje bezpieczeństwo Polaków, uniemożliwiając panu profesorowi, i to pomimo wyroków sądów, normalne funkcjonowanie w BBN-ie i normalne funkcjonowanie BBN-u”.

– Ale pozostając najbliższym współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego, Sławomir Cenckiewicz staje się moim najbliższym współpracownikiem w dziedzinie bezpieczeństwa, o czym sam poinformował w swoim oświadczeniu – mówi Czarnek. – Profesorze, drogi Sławku, witaj na pokładzie – dodaje.

Polityk PiS zapewnia, że obaj, wspólnie z byłym już szefem BBN, wywalczą bezpieczeństwo dla Polski, „odsuwając od rządów Tuska i jego niekompetentnych ludzi”. Dodaje, że walka przy boku takiego człowieka jak Cenckiewicz, jest walką nastawioną na efektywne działania dla pewnej, bezpiecznej przyszłości Polaków.

– Dziękuję Sławkowi, ale dziękuję też panu prezydentowi, że w bój na linię frontu posyła swojego najwierniejszego przyjaciela. Razem do zwycięstwa – kończy Czarnek.

Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza. W tle dostęp do informacji niejawnych

Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Według komunikatów Kancelarii Prezydenta, dymisja została złożona 22 kwietnia i przyjęta dzień później, 23 kwietnia 2026 roku.

Kancelaria akcentowała, że brak pełnego dostępu do informacji niejawnych realnie paraliżował pracę Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W konsekwencji – jak podkreślono – dymisja miała być efektem narastających napięć instytucjonalnych, a nie wyłącznie decyzji osobistej. Jednocześnie ogłoszono, że obowiązki szefa BBN przejmie gen. Andrzej Kowalski.

W tle tej rezygnacji leży konflikt dotyczący statusu poświadczeń bezpieczeństwa Cenckiewicza. Spór ten obejmuje decyzje służb i administracji rządowej oraz orzeczenia sądów administracyjnych, które – według różnych interpretacji stron – miały inaczej oceniać podstawy odebrania lub utrzymania dostępu do informacji niejawnych.