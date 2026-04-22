Projekt ma wkrótce wejść w życie po formalnym zatwierdzeniu przez króla Karola III. Nowe prawo obejmie Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną.

Scenariusze bez dymu tytoniowego. Kiedy Polacy przestaną palić papierosy?
Profilaktyka
Scenariusze bez dymu tytoniowego. Kiedy Polacy przestaną palić papierosy?

Wielka Brytania chce wychować „pokolenie bez dymu”

Nowe przepisy obejmują obecnie osoby w wieku 17 lat i młodsze. W praktyce oznacza to, że minimalny wiek zakupu tytoniu będzie stopniowo podnoszony – wraz ze starzeniem się tej grupy.

Rząd deklaruje, że celem jest stworzenie „pierwszego pokolenia wolnego od dymu tytoniowego”. Minister zdrowia Wes Streeting podkreślał, że chodzi o ochronę obywateli przed „życiową spiralą uzależnienia i szkód zdrowotnych”. Jak zaznaczył: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Ustawa to nie tylko ograniczenie sprzedaży. Wprowadza także obowiązkowe licencje i rejestrację dla sprzedawców, nowe wymogi informacyjne dotyczące produktów, zaostrzone przepisy reklamowe i promocyjne oraz dalsze ograniczenia palenia i wapowania w przestrzeni publicznej.

W Ministerstwie Zdrowia nastąpiły ostatnio dwie zmiany kadrowe
Prawo w Polsce
Zakaz e-papierosów jednorazowych i saszetek. Projekt już w Sejmie

Zgony, brak produktywności i wpływ na ubóstwo. Londyn wskazuje na koszty palenia

Celem jest ograniczenie używania tytoniu, który rząd określa jako jeden z głównych czynników złego stanu zdrowia społeczeństwa.

Skala problemu w Wielkiej Brytanii pozostaje znacząca. 5,3 mln dorosłych pali papierosy (ponad 10 proc. populacji), a około 64 tys. osób rocznie umiera z powodu chorób związanych z paleniem. Koszty ekonomiczne sięgają niemal 29 mld dolarów rocznie.

Obejmują one zarówno wydatki na opiekę zdrowotną, jak i straty wynikające z niższej produktywności. Rząd wskazuje również na konsekwencje społeczne – około 500 tys. gospodarstw domowych żyje w ubóstwie m.in. z powodu wydatków na tytoń.

Coraz więcej polskich nastolatków pali chińskie e-papierosy
Społeczeństwo
Chińskie e-papierosy zalewają polski rynek. Sięgnął po nie już co drugi nastolatek

Dane pokazują, że aż trzy czwarte palaczy żałuje rozpoczęcia nałogu, a większość chce rzucić palenie. W ocenie rządu to argument za zdecydowaną interwencją państwa. „Uzależnienie nie jest wyborem” – podkreślono w analizie towarzyszącej projektowi ustawy.

Brytyjskie rozwiązanie wpisuje się w globalny trend, choć podobne regulacje są rzadkością. Malediwy wprowadziły zakaz dla osób urodzonych po 2007 r., a Nowa Zelandia przyjęła podobne przepisy w 2022 r., ale wycofała się z nich rok później po zmianie rządu.