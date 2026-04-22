Projekt ma wkrótce wejść w życie po formalnym zatwierdzeniu przez króla Karola III. Nowe prawo obejmie Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną.
Bez zmian w kształcie polityki zdrowotnej i fiskalnej Polska ma szansę osiągnąć status społeczeństwa wolnego od dymu papierosowego w 2046 r. Są jed...
Nowe przepisy obejmują obecnie osoby w wieku 17 lat i młodsze. W praktyce oznacza to, że minimalny wiek zakupu tytoniu będzie stopniowo podnoszony – wraz ze starzeniem się tej grupy.
Rząd deklaruje, że celem jest stworzenie „pierwszego pokolenia wolnego od dymu tytoniowego”. Minister zdrowia Wes Streeting podkreślał, że chodzi o ochronę obywateli przed „życiową spiralą uzależnienia i szkód zdrowotnych”. Jak zaznaczył: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Ustawa to nie tylko ograniczenie sprzedaży. Wprowadza także obowiązkowe licencje i rejestrację dla sprzedawców, nowe wymogi informacyjne dotyczące produktów, zaostrzone przepisy reklamowe i promocyjne oraz dalsze ograniczenia palenia i wapowania w przestrzeni publicznej.
Jeśli projekt ustawy ma dotyczyć nie tylko zdrowia obywateli, ale i kondycji rolnictwa oraz budżetu, to dyskusję o nim w Sejmie też powinno się pro...
Celem jest ograniczenie używania tytoniu, który rząd określa jako jeden z głównych czynników złego stanu zdrowia społeczeństwa.
Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...
Skala problemu w Wielkiej Brytanii pozostaje znacząca. 5,3 mln dorosłych pali papierosy (ponad 10 proc. populacji), a około 64 tys. osób rocznie umiera z powodu chorób związanych z paleniem. Koszty ekonomiczne sięgają niemal 29 mld dolarów rocznie.
Obejmują one zarówno wydatki na opiekę zdrowotną, jak i straty wynikające z niższej produktywności. Rząd wskazuje również na konsekwencje społeczne – około 500 tys. gospodarstw domowych żyje w ubóstwie m.in. z powodu wydatków na tytoń.
W Chinach zakazane – w Polsce hit. Jednorazowe e-papierosy trafiają do kraju w kontenerach jako „latarki”, a dzieci kupują je przez Internet bez ża...
Dane pokazują, że aż trzy czwarte palaczy żałuje rozpoczęcia nałogu, a większość chce rzucić palenie. W ocenie rządu to argument za zdecydowaną interwencją państwa. „Uzależnienie nie jest wyborem” – podkreślono w analizie towarzyszącej projektowi ustawy.
Brytyjskie rozwiązanie wpisuje się w globalny trend, choć podobne regulacje są rzadkością. Malediwy wprowadziły zakaz dla osób urodzonych po 2007 r., a Nowa Zelandia przyjęła podobne przepisy w 2022 r., ale wycofała się z nich rok później po zmianie rządu.
