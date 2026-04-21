Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w poniedziałek wieczorem z Mateuszem Morawieckim, z którym rozmawiał o przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera.

Reklama Reklama

Ok. 3 w nocy Adam Bielan, europoseł PiS zamieścił w serwisie X wpis, któremu towarzyszy zdjęcie, na którym widać samego Bielana, a także Kaczyńskiego i Morawieckiego.

„Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi” – napisał Bielan.



O szczegółach rozmów Kaczyński i Morawiecki poinformowali na konferencji prasowej.

- Wczoraj w nocy doszło do długiej, siedmiogodzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii. Powstanie rada ekspercka, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane. To nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. Będziemy pracować jeszcze dalej, ale to jest już dodatek ode mnie nad rozwiązaniem problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka wewnątrz partii. To jest istota tego porozumienia – mówił prezes PiS.

- Będzie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, pozytywnej z punktu widzenia partii, a przede wszystkim będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. To nie jest tylko pomysł pana premiera, to jest szersze przeświadczenie w partii. Jesteśmy formacją, która z natury rzeczy musi ścierać się w wyborach z formacjami konfederackimi - kontynuował.

- To jest stan, w którym ci, którzy popierają te formacie, przynajmniej znaczna część z nich, powinna zdawać sobie sprawę, że proponujemy realizację wielu padających tam postulatów. Jednocześnie mamy doświadczenie w rządzeniu i to w rządzeniu, które naprawdę przyniosło bardzo wiele pozytywnych rezultatów. Ogromna większość tej krytyki, która była skierowana przeciwko nam, przeciwko rządowi, a szczególnie przeciwko premierowi Morawieckiemu była całkowicie niesłuszna – dodał prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że partia potrzebuje polityków, którzy będą w stanie dotrzeć do elektoratu Konfederacji, stąd wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera.

- Jest też grupa ludzi, która dzisiaj oczekuje efektywnie pracującego rządu i spokoju. Tutaj premier rządu, który naprawdę w sprawie rozwoju gospodarczego, poprawy sytuacji społecznej w Polsce i to takiej zdecydowanej poprawy w bardzo różnych dziedzinach, w bardzo różnych częściach społeczeństwa zrobił bardzo wiele, nie podważając tutaj zasług także pani premier. Beaty Szydło, jest jak najbardziej właściwym człowiekiem, żeby się do tej grupy zwracać. Wśród jego współpracowników jest też i wielu takich, którzy też niejedno zdziałali – mówił Kaczyński.