Mariusz Błaszczak w rozmowie z RMF FM mówił między innymi o konfliktach w PiS. Jak pokreślił polityk, „nie sądzi”, iż w partii trwa wojna. Odniósł się także do tego, że poseł Krzysztof Szczucki – decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – został zawieszony w prawach członka partii.

Reklama Reklama

Błaszczak o zawieszeniu Szczuckiego: Liczy się praca zespołowa

Skąd decyzja Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu Krzysztofa Szczuckiego? – On wie (Szczucki – red.) dlaczego. Ze względu na jego postawę, która jest szkodliwa – powiedział. – Będzie postępowanie dyscyplinarne, procedury zostaną spełnione. Soliści sprawdzają się w filharmonii, a nie w polityce. Tutaj ważna jest działalność zespołowa – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Polityka zapytano także, czy Szczucki zostanie przywrócony. Jak przekazał, zdecydować ma o tym sąd dyscyplinarny.

Błaszczak: Mityczne centrum na skruszonych PiS-owców nie chce głosować

Błaszczak odniosł się także do tego, że Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie stowarzyszenia. – Chcę skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie (Konfederacji – red.) Polskiej Brauna – mówił były premier w opublikowanej w czwartek rozmowie z Wirtualną Polską.

– Jeżeli takie stowarzyszenie będzie wspierało prof. Przemysława Czarnka, nie ma problemu. Umówiliśmy się tak, że będziemy go wspierać. A jeżeli pójdzie inną drogą, (...) skończy się to porażką – ocenił Mariusz Błaszczak. – O tym napisał już Marek Migalski. Mityczne centrum na skruszonych PiS-owców nie chce głosować, natomiast wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takich ludzi uznają za zdrajców – dodał w RMF FM.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera w czasie konwencji w Hali Sokoła, która odbyła się 7 marca. Wyboru dokonał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród innych potencjalnych kandydatów PiS na premiera wymieniano też Tobiasza Bocheńskiego, należącego – tak jak Przemysław Czarnek – do frakcji tzw. maślarzy, ale również samorządowców: prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego czy prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Kandydat PiS na premiera był w przeszłości ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego – w latach 2020-2023 pełnił funkcję ministra edukacji i nauki. Wcześniej pełnił funkcję wojewody lubelskiego (2015-2019).

Do wyboru przez PiS kandydata na premiera doszło w momencie, gdy partia ta notowała sondażowe wyniki gorsze o ok. 10 punktów procentowych niż w wyborach z 15 października 2023 r., gdy Prawo i Sprawiedliwość wygrało, uzyskując 35,38 proc. głosów, ale nie było w stanie stworzyć większościowej koalicji.