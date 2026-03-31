W opublikowanych w poniedziałek wpisach Donald Trump wymienia Francję i Wielką Brytanię.

Reklama Reklama

„Francja nie pozwoliła samolotom lecącym do Izraela, załadowanym sprzętem wojskowym, przelecieć nad terytorium francuskim. Francja była BARDZO NIEPOMOCNA w odniesieniu do »Rzeźnika z Iranu«, który został skutecznie wyeliminowany! USA będą o tym PAMIĘTAĆ!!!” – napisał w serwisie Truth Social.

Jak informowały w poniedziałek włoskie media, kilka dni wcześniej rząd w Rzymie nie zgodził się na lądowanie amerykańskich bombowców w bazie na Sycylii.

Donald Trump do członków NATO: Będziecie musieli nauczyć się walczyć o siebie

Prezydent USA odniósł się również do sytuacji w Cieśninie Ormuz. „Wszystkie te kraje, które nie mogą dostać paliwa lotniczego z powodu Cieśniny Ormuz, jak Wielka Brytania, która odmówiła zaangażowania się w dekapitację Iranu – mam dla was sugestię: Po pierwsze, kupujcie od USA, mamy go pod dostatkiem, a po drugie, zdobądźcie się na spóźnioną odwagę, udajcie się do Cieśniny i po prostu WEŹCIE JE SOBIE.” – zasugerował.

„Będziecie musieli zacząć uczyć się walczyć o siebie, USA nie będą już tam, by wam pomagać, tak jak wy nie byliście tam dla nas. Iran został w zasadzie zdziesiątkowany. Trudna część została wykonana. Idźcie i weźcie sobie własną ropę!” – dodał.

Trump już wcześniej wzywał m.in. Wielką Brytanię i Francją, by udzieliły wsparcia w odblokowaniu Cieśniny Ormuz. W wywiadzie udzielonym „Financial Times” groził, że NATO czeka „bardzo zła przyszłość”, jeśli sojusznicy nie pomogą w odblokowaniu szlaku morskiego. – Mamy coś, co nazywa się NATO. (...) Nie musieliśmy im pomagać z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. Ale im pomogliśmy. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Ponieważ od dawna mówię, że my będziemy tam (w NATO) dla nich (sojuszników), ale oni nie będą tam dla nas – mówił Trump.

Donald Trump nie odpuszcza w krytykowaniu członków NATO

To kolejny raz, gdy amerykański prezydent krytycznie wypowiada się pod adresem członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. „Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc z szalonym, teraz wojskowo zdziesiątkowanym narodem irańskim” – napisał w ubiegłym tygodniu. „Stany Zjednoczone niczego od NATO nie potrzebują, ale »nigdy nie zapomnijcie« tej bardzo ważnej chwili!” – zadeklarował.

W przeszłości Trump zarzucał też sojusznikom USA z NATO asekuranckie zachowanie w Afganistanie, doprowadzając przy tym do kryzysu w relacjach ze sprzymierzeńcami Stanów Zjednoczonych. W styczniu w rozmowie z Fox News umniejszał wsparcie, na jakie USA mogłyby liczyć ze strony NATO. – Zawsze mówiłem: „Czy udzielą nam wsparcia, gdybyśmy ich kiedykolwiek potrzebowali?”. To naprawdę ostateczny test. I nie jestem tego pewien – powiedział. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nic nie prosiliśmy – dodał. Stwierdził też, że choć sojusznicy wysłali „trochę wojsk” do Afganistanu, to siły te trzymały się „trochę z tyłu, z dala od frontu”.