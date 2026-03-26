Amerykański przywódca kolejny raz krytycznie wypowiedział się na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego. Donald Trump opublikował wpis w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.

„Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc z szalonym, teraz wojskowo zdziesiątkowanym narodem irańskim” – napisał. „Stany Zjednoczone niczego od NATO nie potrzebują, ale »nigdy nie zapomnijcie« tej bardzo ważnej chwili!” – zadeklarował.

Donald Trump ostrzega Iran, radzi „poważnie” potraktować kwestię negocjacji pokojowych

W innym wpisie prezydent USA odniósł się w czwartek do sprawy rozmów z zaatakowanym przez Stany Zjednoczone i Izrael Iranem. Trump napisał, że irańscy negocjatorzy są „dziwni”. „»Błagają nas« o zawarcie porozumienia i słusznie, ponieważ zostali militarnie unicestwieni i nie mają żadnych szans na odbudowę potencjału, a mimo to publicznie deklarują, że jedynie »zapoznają się z naszą propozycją«” – czytamy.

„Błąd!!!” – ocenił Donald Trump. Dodał, że dla Irańczyków lepiej będzie, jeśli jak najszybciej poważnie podejdą do sprawy, „zanim będzie za późno”. „Bo gdy do tego dojdzie, nie będzie odwrotu i nie będzie przyjemnie” – napisał.

