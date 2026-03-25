Organizacja zajmująca się prawami człowieka poinformowała, że zweryfikowała i zlokalizowała osiem zdjęć, na których widać eksplozje ładunków fosforowych nad dzielnicami mieszkalnymi w południowolibańskim mieście Johmor. Według HRW, do ataku z wykorzystaniem tego typu środków doszło m.in. 3 marca.

Reklama Reklama

Wcześniej tego dnia, o godzinie 5:27 rano, Avichay Adraee, rzecznik izraelskiego wojska, wydał komunikat, zgodnie z którym mieszkańcy Johmoru i 50 innych wiosek i miasteczek „powinni natychmiast opuścić (swoje domy) i oddalić się od wiosek na co najmniej kilometr, na otwarty teren”. Adraee powtórzył ten komunikat o godzinie 12:12 tego samego dnia. Human Rights Watch nie zweryfikowała, czy w okolicy przebywali ludzie lub czy zostali ranni w wyniku użycia białego fosforu.

Zdaniem HRW Izrael użył pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm serii M825. Kiedy taki pocisk eksploduje w powietrzu, wyrzuca filcowe wkładki z białym fosforem, pozostawiając charakterystyczny pióropusz dymu. W ten sposób badacze Human Rights Watch (HRW) potwierdzili, że Izrael użył tej broni nad południowym Libanem.

Zdjęcia, które zdaniem Human Rights Watch dowodzą użycia białego fosforu

Na dowód organizacja przedstawia osiem zdjęć, na których widać charakterystyczne białe smugi nad zamieszkaną częścią miasta, a także pożary co najmniej dwóch domów i jednego samochodu.

– Nielegalne stosowanie przez izraelskie wojsko białego fosforu na terenach zamieszkanych jest alarmujące i będzie miało tragiczne konsekwencje dla ludności cywilnej – powiedział Ramzi Kaiss, libański badacz Human Rights Watch. Jak dodał, „zapalające działanie białego fosforu może spowodować śmierć lub okrutne obrażenia, skutkujące cierpieniem przez całe życie”.

Od czasu publikacji HRW w sieci pojawiło się więcej filmów mających pokazywać wybuchy amunicji z białym fosforem nad południowym Libanem. Badacze twierdzą, że biorąc pod uwagę, iż 800 tys. obywateli Libanu zostało przesiedlonych z tego regionu, wiele innych przypadków użycia amunicji fosforowej mogło pozostać nieudokumentowanych.

Organizacja zweryfikowała między innymi zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych przez powiązany z Hezbollahem Zespół Obrony Cywilnej Komitetu Zdrowia Islamskiego w Johmor. Fotografie przedstawiają ratowników gaszących pożar samochodu i walczących z ogniem na dachach domów, a także dym wydobywający się z balkonu jednego z mieszkań. Zespół Obrony Cywilnej stwierdził, że skutki sugerują wystrzelenie białego fosforu.

Nie byłby to pierwszy taki przypadek. Human Rights Watch już wcześniej dokumentowała stosowanie przez izraelskie wojsko białego fosforu. Miało się to dziać od października 2023 r. do maja 2024 r. w przygranicznych wioskach w południowym Libanie.

Jak działa biały fosfor?

Biały fosfor może służyć do ataków przy pomocy pocisków artyleryjskich, bomb i rakiet. Ta substancja po kontakcie z tlenem gwałtownie się zapala, wytwarzając wysoką temperaturę i gęsty, trujący dym. Reakcji tej towarzyszy jasne światło. Biały fosfor jest często używany do celów sygnalizacyjnych i tworzenia zasłon dymnych na polu walki.

Taka amunicja może doprowadzić do pożarów domów oraz innych obiektów cywilnych. Używanie białego fosforu przeciwko cywilom jest zabronione przez prawo międzynarodowe. Zakazuje go między innymi Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych.