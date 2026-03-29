Czy Rosja wyjdzie zwycięska z agresji na Ukrainę, m.in. dzięki takim sojusznikom jak Viktor Orbán?

Rosja podsyca w UE przekonanie, że gospodarcza pomyślność Europy opierała się przez dziesięciolecia na tanich rosyjskich surowcach – ropie i gazie, a gdy ich zabrakło w wyniku embarga, to koszty życia wzrosły. Dla niektórych liczą się tylko interesy. Jeśli Rosja raz zaatakowała, może zaatakować więcej razy. Agresja Rosji na Ukrainę nie musi być ostatnią napaścią Putina w Europie. Rosja chce poszerzyć swoją strefę wpływów, jak za czasów Związku Radzieckiego. Akty dywersji w Polsce nie były przypadkowe. Nasze służby udaremniają kolejne rosyjskie ataki.

Czy Polska jest przygotowana na wypadek ingerencji obcych sił w wybory parlamentarne?

Przygotowaliśmy jeszcze przed wyborami prezydenckimi projekt ochronnego parasola wyborczego. Wszelkie wątpliwości dzięki niemu były wyjaśniane przez Państwową Komisję Wyborczą i prokuraturę. Niestety ingerencja z zewnątrz w polskie wybory jest możliwa. Prokuratura zajmuje się sprawą reklam jednego z kandydatów sponsorowanych z zagranicy…

Chodzi o Rafała Trzaskowskiego.

Tak. Nie były odpowiednio oznakowane. Trwa postępowanie w tej sprawie. Wybory w 2025 r. były próbą sprawdzenia, czy uda się w Polsce dokonać masywnej próby dezinformacji. Rosja próbuje wpływać na wyniki wyborów w dalekiej Afryce, w różnych państwach i na pewno będzie zainteresowana dezinformacją w Polsce.

A wpływ otoczenia Donalda Trumpa, który pomógł Karolowi Nawrockiemu wygrać wybory?

Angażował się Elon Musk w poparcie AfD w Niemczech i nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Polacy nie lubią, gdy ktoś z zagranicy próbuje ingerować w wewnętrzne sprawy.

Czy prezydenckie weta szkodzą rządowi?

Szkodzą Polsce. Weto do ustawy o SAFE było wbrew opiniom generałów i ekspertów od bezpieczeństwa. Prezydent popełnił błąd. Prezydent stał się dla PiS drugą stroną w spolaryzowanej polskiej polityce, stawiając przeciwko sobie premiera Tuska i koalicję rządową. Polityka to nie boks i grożenie palcem. Weto do nowelizacji kodeksu postępowania karnego zostało skrytykowane nawet przez kibiców – naturalny elektorat Karola Nawrockiego. Strategia ciągłej walki z rządem jest nie tylko niekorzystna dla prezydenta, ale również dla Polski. Karol Nawrocki biegnie w pięcioletnim maratonie, a nie w sprincie. Prezydent chce, żeby w 2027 r. PiS wygrało wybory i żeby rządziła prawica, ale nie jest rolą prezydenta wdawać się w ciągłe spory z rządem. Jeśli rządząca większość nie jest w stanie żadnych dużych kluczowych ustaw przeprowadzać, korzystnych dla ludzi, bo prezydent nie chce, żeby ustawy z rządu przechodziły, to jest fatalna wiadomość dla Polski. Tak nie klinczował wcześniej żaden prezydent, ani Lech Wałęsa, ani Aleksander Kwaśniewski, ani Lech Kaczyński, ani nawet Andrzej Duda. Polacy widzą, że ciągłe wetowanie Karola Nawrockiego jest kompletnie bez sensu i szkodzi Polsce. Wystawią rachunek nie tylko prezydentowi, ale również obozowi, z którego pochodzi.

