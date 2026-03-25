Biały Dom potwierdził w odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia, że prezydent USA Donald Trump nie pojedzie na doroczną konferencję konserwatystów w Dallas. – Prezydent nie może w tym roku wziąć udziału w konferencji CPAC ze względu na swoje zobowiązania. Jest obecnie mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem oraz zajmuje się innymi pilnymi sprawami – przekazał Polskiemu Radiu urzędnik Białego Domu.

Prezydent USA ma udać się w piątek do Miami, gdzie będzie uczestniczył w sponsorowanej przez Arabię Saudyjską konferencji FII Priority, a weekend prawdopodobnie spędzi w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych na kongres CPAC Prezydent Karol Nawrocki w piątek 27 kwietnia wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Ma wziąć udział w kongresie CPAC (Konferencja Konserwatywnej Akc...

Trump dotychczas konsekwentnie pojawiał się na konferencji CPAC, największym zgromadzeniu środowisk konserwatywnych w USA. W 2025 r., podczas poprzedniej edycji tej imprezy, pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Przemówienie Karola Nawrockiego, „gościa specjalnego” CPAC

Do Dallas prezydent Karol Nawrocki wyruszy w piątek. W sobotę, w ostatnim dniu CPAC, ma on wygłosić przemówienie.

Mimo braku spotkania z Donaldem Trumpem ma odbyć kilka wizyt w różnych lokalizacjach. Chodzi m.in. o fabrykę myśliwców F-35, którą odwiedzi w sobotę. Z kolei na niedzielę zaplanowano spotkanie prezydenta z Polonią i Polakami mieszkającymi w Dallas i okolicach.

Udział Karola Nawrockiego w konferencji potwierdził wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Informował też, że prezydent został zaproszony jako gość specjalny. – Pan prezydent został nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia – przekazał prezydencki minister.

Według Przydacza w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki ma mówić o stanie relacji polsko–amerykańskich, a także o historii tych relacji w roku 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Będzie też, jak zaznaczył prezydencki minister, „przypominał o wspólnych polsko–amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą”.

Podczas ostatniego spotkania przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych w Davos, Donald Trump podkreślił, że „jest dumny” z Karola Nawrockiego i uważa go za „fantastycznego człowieka”. Głównymi tematami rozmowy polityków były wówczas kwestie bezpieczeństwa, sprawy ekonomiczne oraz wejście Polski do utworzonej przez Trumpa Rady Pokoju.

Co to jest CPAC? Conservative Political Action Conference (CPAC, Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej) to coroczna konferencja polityczna, w której udział biorą konserwatywni aktywiści i urzędnicy wybrani z różnych części Stanów Zjednoczonych. Zapoczątkowany w 1973 r. kongres prowadzony jest przez American Conservative Union.

W Stanach Zjednoczonych przebywa już Marta Nawrocka, która wzięła udział w konferencji zatytułowanej "Wspólnie kształtujemy przyszłość", zorganizowanej przez Melanię Trump.

Pamiętna wizyta Andrzeja Dudy na CPAC i jego spotkanie z Donaldem Trumpem

W 2025 r. w kongresie CPAC – w ośrodku Gaylord National Convention Center pod Waszyngtonem – wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na marginesie tego wydarzenia spotkał się z Donaldem Trumpem. Według pierwotnych planów spotkanie miało trwać około godziny, ale ze względu na spóźnienie Donalda Trumpa trwało kilkanaście minut. Oczekiwanie prezydenta Dudy na Trumpa na żywo transmitowała TV Republika – na antenie stacji widać było, jak przez kilkadziesiąt minut polski prezydent czekał w VIP-roomie na przybycie prezydenta USA.