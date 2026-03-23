Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Karol Nawrocki jest już w Budapeszcie z wizytą u Viktora Orbána. Na razie wiadomo niewiele

Karol Nawrocki wylądował na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie w towarzystwie prezydenta Węgier Tamása Sulyoka, z którym wcześniej w Przemyślu świętował Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ma spotkać się z premierem Węgier Viktorem Orbánem, ale na razie obie strony milczą - zarówno prezydencka kancelaria w Warszawie jak i Budapeszt.

Publikacja: 23.03.2026 19:18

Prezydent Karol Nawrocki na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie

Foto: PAP/EPA/Zsolt Szigetvary

Bartosz Lewicki

Jak dotąd Kancelaria Prezydenta RP opublikowała kilka zdjęć Karola Nawrockiego w stolicy Węgier, m.in. z przywitania na lotnisku. W informacji na profilu Kancelarii Prezydenta RP na platformie X znalazła się także informacja o złożeniu wieńca przed pomnikiem gen. Józefa Bema.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji z Tamásem Sulyokiem
Polityka
Nawrocki do dziennikarza: Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Jest reakcja Tuska

Informację o spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim umieścił też na portalu X premier Węgier Viktor Orbán. „Polacy i Węgrzy – dwaj dobrzy przyjaciele. Witamy w Budapeszcie!” – napisał na X Orbán, dołączając do wpisu zdjęcie.

Reklama
Reklama

Plan wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie

Wcześniej szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki mówił, że wizyta prezydenta w Budapeszcie ma na celu realizację polskich interesów. Pytany w telewizji wPolsce24 o doniesienia węgierskich mediów, według których Nawrocki miałby udzielić poparcia premierowi Węgier przed wyborami, odpowiedział, że „nie chce uprzedzać faktów”.

Dopytany o ew. spotkanie prezydenta Polski z przebywającymi w Budapeszcie Matteo Salvinim i Marine Le Pen, Bogucki odpowiedział, że z tego, co wie - nie ma tego w agendzie.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki leci do Węgier. „Orbán wykorzysta to propagandowo do maksimum"

12 kwietnia odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Węgier Viktora Orbána w większości niezależnych sondaży – w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orbán uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

Wizyta, która nie doszła do skutku

Nawrocki miał się spotkać z premierem Węgier 3 grudnia 2025 r., zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie „premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem”.

Czytaj więcej

Tamás Sulyok i Karol Nawrocki
Komentarze
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki w ramionach Viktora Orbána (i Władimira Putina)
Reklama
Reklama

– W związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej – wyjaśnił wówczas Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama