Karol Nawrocki jest już w Budapeszcie z wizytą u Viktora Orbána. Na razie wiadomo niewiele

Plan wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie

Wcześniej szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki mówił, że wizyta prezydenta w Budapeszcie ma na celu realizację polskich interesów. Pytany w telewizji wPolsce24 o doniesienia węgierskich mediów, według których Nawrocki miałby udzielić poparcia premierowi Węgier przed wyborami, odpowiedział, że „nie chce uprzedzać faktów”.

Dopytany o ew. spotkanie prezydenta Polski z przebywającymi w Budapeszcie Matteo Salvinim i Marine Le Pen, Bogucki odpowiedział, że z tego, co wie - nie ma tego w agendzie.

12 kwietnia odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Węgier Viktora Orbána w większości niezależnych sondaży – w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orbán uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

Wizyta, która nie doszła do skutku

Nawrocki miał się spotkać z premierem Węgier 3 grudnia 2025 r., zaledwie kilka dni po wizycie Orbana na Kremlu. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie „premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem”.