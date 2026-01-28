Aktualizacja: 28.01.2026 10:12 Publikacja: 28.01.2026 09:49
Premier Słowacji Robert Fico poinformował podczas ubiegłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej, że rozmowa z prezydentem USA Donaldem Trumpem wywołała u niego „szok” związany ze stanem psychicznym amerykańskiego przywódcy – przekazało pięciu europejskich dyplomatów zaznajomionych z przebiegiem rozmowy, z którymi rozmawiali dziennikarze Politico.
Fico, jeden z nielicznych przywódców UE regularnie wyrażających poparcie dla Donalda Trumpa i krytycznych wobec instytucji unijnych, miał określić sposób zachowania prezydenta USA jako „niebezpieczny”. Według dwóch dyplomatów, słowacki premier mówił wprost o obawach dotyczących „stanu psychicznego” Trumpa po ich bezpośrednim spotkaniu w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie 17 stycznia.
Rozmowa miała miejsce 22 stycznia w Brukseli, na marginesie nadzwyczajnego szczytu UE poświęconego relacjom transatlantyckim. Spotkanie zwołano w reakcji na groźby Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii oraz wcześniejsze zapowiedzi nałożenia ceł na wybrane kraje europejskie.
Według dyplomatów Fico nie poruszył tej kwestii podczas oficjalnych obrad, lecz w nieformalnym gronie części przywódców i najwyższych urzędników UE. Żaden z rozmówców Politico nie był bezpośrednim świadkiem tej wymiany zdań, jednak relacje zostały im przekazane przez liderów uczestniczących w rozmowie.
Dyplomaci, pochodzący z czterech państw UE oraz instytucji unijnych, podkreślili, że nie znają szczegółów wypowiedzi Trumpa, które miały wywołać tak silną reakcję słowackiego premiera.
Relacja Ficy jest szczególnie istotna, ponieważ należy on do najbardziej przychylnych Trumpowi polityków w Europie. Po spotkaniu w Mar-a-Lago premier Słowacji opublikował nagranie w mediach społecznościowych, podkreślając swoje „bezpośrednie relacje” z prezydentem USA oraz poparcie dla amerykańskiego podejścia do wojny Rosji z Ukrainą.
Rok wcześniej Fico wystąpił na konserwatywnej konferencji CPAC w USA, gdzie mówił, że Trump „oddaje Europie wielką przysługę”.
Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly stanowczo odrzuciła doniesienia dyplomatów. – To całkowicie nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez anonimowych europejskich dyplomatów, którzy próbują zwrócić na siebie uwagę. Spotkanie w Mar-a-Lago było pozytywne i konstruktywne – oświadczyła.
W podobnym tonie wypowiedział się wysoki rangą urzędnik administracji USA obecny na spotkaniu, który – prosząc o anonimowość – zapewnił, że rozmowa przebiegała w normalnej, wręcz swobodnej atmosferze i nie zapamiętał żadnych „niezręcznych” momentów.
Jeden z europejskich dyplomatów stwierdził jednak, że Fico sprawiał wrażenie „zszokowanego”, a w relacji miał użyć sformułowania, iż Trump był „poza sobą”.
Prywatne wypowiedzi Ficy stoją w sprzeczności z jego oficjalnym przekazem po wizycie w USA. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu premier mówił o „wysokim poziomie zaufania” ze strony Trumpa oraz „otwartych i szczerych rozmowach” dotyczących Ukrainy i – jak to ujął – „głębokiego kryzysu” Unii Europejskiej.
Nie odniósł się jednak do kontrowersyjnych deklaracji Trumpa w sprawie Grenlandii ani wcześniejszych działań wobec Wenezueli. Podkreślał natomiast, że Waszyngton docenia stanowisko Słowacji, ponieważ nie jest ona – jak stwierdził – „papugą Brukseli”.
Nawet bez relacji Ficy, wśród europejskich liderów narasta niepokój związany z brakiem przewidywalności Donalda Trumpa – przyznaje kolejny dyplomata UE. Według jednego z unijnych urzędników, rozmowy o stanie zdrowia prezydenta USA coraz częściej pojawiają się w kuluarach politycznych w Brukseli i stolicach państw członkowskich.
Trump, który ma 79 lat, konsekwentnie zaprzecza, by cierpiał na jakiekolwiek zaburzenia poznawcze. W ostatnim wywiadzie dla „New York Magazine” stanowczo odrzucił sugestie dotyczące choroby Alzheimera.
Od powrotu Trumpa do władzy europejskie rządy zmagają się z jego polityką wobec Ukrainy, wsparciem dla ugrupowań skrajnie prawicowych, groźbami handlowymi oraz rolą USA w systemie bezpieczeństwa Europy.
Na początku miesiąca prezydent USA groził nałożeniem ceł na osiem krajów europejskich, oskarżając je o blokowanie jego planów przejęcia Grenlandii – autonomicznego terytorium należącego do Danii. W Davos Trump wezwał do „natychmiastowych negocjacji”, jednocześnie deklarując, że nie planuje użycia siły militarnej.
Po szczycie UE prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz ostrzegli, że Europa – niezależnie od chwilowych ustępstw Waszyngtonu – musi ograniczyć swoją zależność od USA w kwestiach obronnych.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podsumowała, że wobec Trumpa skuteczna jest strategia „stanowcza, ale nieeskalacyjna”.
