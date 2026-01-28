Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego premier Słowacji Robert Fico wyraził niepokój po spotkaniu z Donaldem Trumpem?

Jakie były reakcje europejskich dyplomatów na relacje Ficy ze spotkania w Mar-a-Lago?

Jakie były oficjalne i nieoficjalne wypowiedzi Roberta Fico po spotkaniu z Trumpem?

Co mówią europejscy urzędnicy na temat stanu zdrowia i nieprzewidywalności Donalda Trumpa?

Jakie działania Donalda Trumpa budzą obawy wśród europejskich liderów?

Premier Słowacji Robert Fico poinformował podczas ubiegłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej, że rozmowa z prezydentem USA Donaldem Trumpem wywołała u niego „szok” związany ze stanem psychicznym amerykańskiego przywódcy – przekazało pięciu europejskich dyplomatów zaznajomionych z przebiegiem rozmowy, z którymi rozmawiali dziennikarze Politico.

Fico, jeden z nielicznych przywódców UE regularnie wyrażających poparcie dla Donalda Trumpa i krytycznych wobec instytucji unijnych, miał określić sposób zachowania prezydenta USA jako „niebezpieczny”. Według dwóch dyplomatów, słowacki premier mówił wprost o obawach dotyczących „stanu psychicznego” Trumpa po ich bezpośrednim spotkaniu w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie 17 stycznia.

Rozmowa miała miejsce 22 stycznia w Brukseli, na marginesie nadzwyczajnego szczytu UE poświęconego relacjom transatlantyckim. Spotkanie zwołano w reakcji na groźby Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii oraz wcześniejsze zapowiedzi nałożenia ceł na wybrane kraje europejskie.

Według dyplomatów Fico nie poruszył tej kwestii podczas oficjalnych obrad, lecz w nieformalnym gronie części przywódców i najwyższych urzędników UE. Żaden z rozmówców Politico nie był bezpośrednim świadkiem tej wymiany zdań, jednak relacje zostały im przekazane przez liderów uczestniczących w rozmowie.