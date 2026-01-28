Rzeczpospolita
Holandia będzie miała najmłodszego w historii premiera

Trzy partie polityczne w Holandii porozumiały się w sprawie utworzenia rządu mniejszościowego po przedterminowych wyborach z 29 października.

Publikacja: 28.01.2026 07:33

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Wybory parlamentarne w Holandii, do których doszło po rozpadzie koalicji stojącej za rządem Dicka Schoofa, w związku z wyjściem z rządu Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa, dały nieznaczne zwycięstwo centrolewicowej partii Demokraci 66, która zdobyła tyle samo mandatów (26) co PVV.  

Jakie będą priorytety nowego rządu Holandii? Przyszły premier składa deklarację

I to właśnie prounijna partia Demokraci 66 sformuje nowy rząd Holandii wraz z konserwatywnymi chadekami z Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA) oraz centroprawicową Partią Ludową na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Łącznie partie te mają 66 mandatów w liczącym 150 miejsc parlamencie. Do większości bezwzględnej brakuje jej więc 10 mandatów. 

Nowo utworzona koalicja nie dysponuje też większością w Senacie, wyłonionym w wyborach z 2023 roku (trzy partie tworzące nową koalicję mają w Senacie 21 z 75 miejsc). Do przyjmowania ustaw realizujących politykę rządu koalicja będzie więc potrzebować wsparcia opozycji. 

Na czele rządu stanie 38-letni Rob Jetten, który będzie najmłodszym premierem w historii Holandii. - Chcemy zacząć zajmować się wszystkimi wielkimi kwestiami, z którymi się mierzymy. Międzynarodowe bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań, kontrola nad migracją i inwestycje w nową gospodarkę - mówił o priorytetach rządu Jetten. 

66

Tyloma głosami w 150-osobowym parlamencie dysponować będzie nowa holenderska koalicja rządowa

Nowy rząd – według zapowiedzi Jettena – ma dokonać „niezwykłych inwestycji” w obronność oraz inwestycji „w samą Holandię”. - Chcemy zarządzać finansami ostrożnie, tak aby nie przerzucać długów na przyszłe pokolenia – zadeklarował przyszły szef rządu. 

Czy liderzy koalicyjnych partii wejdą do rządu Holandii?

Lider CDA Henri Bontebal oświadczył, że chciałby nadal pracować w parlamencie, co oznacza, że prawdopodobnie nie wejdzie do rządu. Na razie nie wiadomo czy w skład rządu wejdzie liderka VVD Dilan Yesilgöz. Yesilgöz była już w przeszłości ministrem - w rządzie Marka Ruttego kierowała resortem obrony. Nieoficjalne doniesienia mówią, że w rządzie Jettena mogłaby objąć resort obrony. 

Oficjalnie umowa koalicyjna ma zostać zaprezentowana w piątek. W najbliższym czasie będzie się ona ubiegać o wotum zaufania parlamentu. 

Nowy rząd miałby zacząć działać w ciągu miesiąca. Królowi Wilhelmowi-Aleksandrowi ma zostać przedstawiony 23 lutego. 

Więcej informacji wkrótce

