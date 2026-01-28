Aktualizacja: 28.01.2026 07:56 Publikacja: 28.01.2026 07:33
Rob Jetten
Wybory parlamentarne w Holandii, do których doszło po rozpadzie koalicji stojącej za rządem Dicka Schoofa, w związku z wyjściem z rządu Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa, dały nieznaczne zwycięstwo centrolewicowej partii Demokraci 66, która zdobyła tyle samo mandatów (26) co PVV.
I to właśnie prounijna partia Demokraci 66 sformuje nowy rząd Holandii wraz z konserwatywnymi chadekami z Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA) oraz centroprawicową Partią Ludową na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Łącznie partie te mają 66 mandatów w liczącym 150 miejsc parlamencie. Do większości bezwzględnej brakuje jej więc 10 mandatów.

Nowo utworzona koalicja nie dysponuje też większością w Senacie, wyłonionym w wyborach z 2023 roku (trzy partie tworzące nową koalicję mają w Senacie 21 z 75 miejsc). Do przyjmowania ustaw realizujących politykę rządu koalicja będzie więc potrzebować wsparcia opozycji.
Na czele rządu stanie 38-letni Rob Jetten, który będzie najmłodszym premierem w historii Holandii. - Chcemy zacząć zajmować się wszystkimi wielkimi kwestiami, z którymi się mierzymy. Międzynarodowe bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań, kontrola nad migracją i inwestycje w nową gospodarkę - mówił o priorytetach rządu Jetten.
Nowy rząd – według zapowiedzi Jettena – ma dokonać „niezwykłych inwestycji” w obronność oraz inwestycji „w samą Holandię”. - Chcemy zarządzać finansami ostrożnie, tak aby nie przerzucać długów na przyszłe pokolenia – zadeklarował przyszły szef rządu.
Lider CDA Henri Bontebal oświadczył, że chciałby nadal pracować w parlamencie, co oznacza, że prawdopodobnie nie wejdzie do rządu. Na razie nie wiadomo czy w skład rządu wejdzie liderka VVD Dilan Yesilgöz. Yesilgöz była już w przeszłości ministrem - w rządzie Marka Ruttego kierowała resortem obrony. Nieoficjalne doniesienia mówią, że w rządzie Jettena mogłaby objąć resort obrony.
Oficjalnie umowa koalicyjna ma zostać zaprezentowana w piątek. W najbliższym czasie będzie się ona ubiegać o wotum zaufania parlamentu.
Nowy rząd miałby zacząć działać w ciągu miesiąca. Królowi Wilhelmowi-Aleksandrowi ma zostać przedstawiony 23 lutego.
