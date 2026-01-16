35 min. 16 sek.
Rozmowa zaczyna się od sytuacji w Polsce 2050 i szerszego problemu dezintegracji politycznego centrum, które było jednym z filarów zwycięstwa w 2023 r.. Obaj prowadzący zwracają uwagę, że koalicja na przełomie roku sprawia wrażenie ugrupowania zajętego samym sobą. – Mam wrażenie, że ten przełom roku dla koalicji rządzącej nie jest najlepszy. Od Mercosur, przez kryzys zimowy, po sprawy zdrowotne i komunikację rządu – to wszystko zaczyna być problemem – mówi Michał Kolanko. – Zgadzam się, że dla rządzących ten przełom roku jest fatalny. Jedyne, co może ich pocieszyć, to fakt, że wcale nie jest lepszy dla PiS – dodaje Michał Szułdrzyński. Pojawia się też wątek sytuacji premiera Donalda Tuska, który – jak zauważają komentatorzy – musi w roku przedwyborczym coraz uważniej patrzeć na sondaże i na to, co dzieje się z elektoratem centroprawicowym, oraz na to, jak wygląda pozycja Nowej Lewicy na tle siły (lub jej braku) Adriana Zandberga.
Komentatorzy „Rzeczpospolitej” mówią w podcaście też o sytuacji w PiS. Prezes Kaczyński nakazał uciszenie się frakcjom – i to chwilowo trwa. Ale pozostaje problem Zbigniewa Ziobry i jego azylu na Węgrzech. Ta sprawa łączy się z kwestią tempa rozliczeń. – Decyzja sądu o odroczeniu sprawy aresztu Ziobry wytrąca argumenty PiS, że sądy działają na polityczne zlecenie. Trudno mówić o dyktaturze w sytuacji, gdy sąd odkłada decyzję – podkreśla Michał Szułdrzyński. – Problemem dla rządu jest też to, że część twardego elektoratu oczekuje nie procesu, tylko zemsty. A tego po prostu nie dostaje – zauważa Michał Kolanko. Ogólnie jednak, to PiS ma większy problem. – Dla PiS to jest nieustający kłopot. Oni chcieliby mówić o czymś innym – o gospodarce, o zdrowiu, o nowych inicjatywach – a za każdym razem wraca temat Ziobry – mówi Michał Kolanko.
W trzeciej części podcastu rozmowa wyraźnie skręca w stronę geopolityki – i pokazuje, jak bardzo wydarzenia międzynarodowe zaczynają wpływać na polską politykę wewnętrzną. Punktem wyjścia jest sprawa Grenlandii i zapowiedzi Donalda Trumpa, które – choć brzmią jak polityczna fantazja – realnie komplikują sytuację NATO i Europy. – Mamy sytuację niezwykle skomplikowaną: Grenlandia należy do Danii, jest częścią NATO, a inne państwo NATO ma ochotę ją przejąć. Cokolwiek zrobimy, będzie złe – mówi Michał Szułdrzyński. – Ja o Grenlandii i Danii wiem tyle, ile z jednego z odcinków „Borgen”, ale to wystarczy, żeby zobaczyć, jak bardzo ten temat konfuduje cały Zachód – dodaje Michał Kolanko. Rozmówcy zwracają uwagę, że napięcia wokół Grenlandii to nie tylko problem północnej Europy, lecz także test spójności sojuszu transatlantyckiego. W tym kontekście analizują zmieniający się ton Donalda Tuska wobec Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa. – Tusk orientuje się, że nie może być tak antyamerykański, jak część jego zaplecza. Sojusz z USA jest dziś ponadpartyjnie popularny i on to widzi w sondażach – podsumowuje Kolanko. W tym samym kontekście pojawia się wątek relacji rządu z Pałacem Prezydenckim i roli Karola Nawrockiego. Zdaniem prowadzących, widoczne ocieplenie kontaktów na linii rząd–prezydent nie jest przypadkowe i ma wyraźny wymiar międzynarodowy. – Nie po to ambasador USA spotyka się z politykami wszystkich stron, żeby potem w Polsce trwała wojna totalna na froncie bezpieczeństwa – zauważa Szułdrzyński.
