Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podejmuje Polska w związku z azylem Zbigniewa Ziobry na Węgrzech?

Jakie stanowisko zajmuje węgierska opozycja w sprawie azylu dla Zbigniewa Ziobry?

Jak Borys Budka postrzega rolę Viktora Orbána w Unii Europejskiej?

Ziobro wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka.

Reklama Reklama

Sąd nadal nie wydał zgody na aresztowanie Ziobry, choć zbierał się w tej sprawie dwa razy. Posiedzenie z 15 stycznia zostało odroczone ze względu na wniosek obrońców Ziobry o wyłączenie ze sprawy sędzi.

Borys Budka: Zbigniew Ziobro jak tchórz ucieka przed odpowiedzialnością

Budkę pytano, czy Zbigniew Ziobro kpi z wymiaru sprawiedliwości. – Zbigniew Ziobro chyba udowadnia, że jest człowiekiem, który boi się odpowiedzialności za swoje czyny. Gra na nosie Polakom – odpowiedział. – Jak pospolity tchórz ucieka przed odpowiedzialnością – dodał.