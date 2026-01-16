Aktualizacja: 16.01.2026 09:19 Publikacja: 16.01.2026 07:48
Borys Budka i Péter Magyar
Foto: PAP, Reuters
Ziobro wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka.
Sąd nadal nie wydał zgody na aresztowanie Ziobry, choć zbierał się w tej sprawie dwa razy. Posiedzenie z 15 stycznia zostało odroczone ze względu na wniosek obrońców Ziobry o wyłączenie ze sprawy sędzi.
Budkę pytano, czy Zbigniew Ziobro kpi z wymiaru sprawiedliwości. – Zbigniew Ziobro chyba udowadnia, że jest człowiekiem, który boi się odpowiedzialności za swoje czyny. Gra na nosie Polakom – odpowiedział. – Jak pospolity tchórz ucieka przed odpowiedzialnością – dodał.
Pytany, czy Polska podejmuje dialog z Węgrami w sprawie ewentualnego wycofania azylu dla Ziobry, Budka odparł, że „strona polska stara się kanałami dyplomatycznymi wyjaśnić tę sytuację”. – Opinia publiczna widzi doskonale, że Węgry wypisują się, podobnie jak PiS, z europejskiego porządku prawnego. To smutne, że dają azyl ludziom, którzy powinni stanąć przed sądem. Na szczęście węgierska opozycja jest na dobrej drodze, by już w maju Ziobrę, (Marcina) Romanowskiego (byłego wiceministra sprawiedliwości, który również uzyskał azyl na Węgrzech – red.) oddać Polsce, by mogli stanąć przed polskim sądem – odparł.
Preferencje wyborcze na Węgrzech
Foto: PAP
– Trzymamy mocno kciuki za obecną opozycję, by wygrała wybory. To są ludzie, którzy chcą, by Węgry nadal były w UE. Zdecydowana większość Węgrów chce być we wspólnocie – dodał. Sondaże wskazują, że kwietniowe wybory na Węgrzech może wygrać opozycyjna TISZA, na czele której stoi Péter Magyar. Magyar zapowiedział, że jeśli wygrawybory, wówczas Węgry przestaną udzielać azylu osobom poszukiwanym w innych państwach UE.
Borys Budka o Viktorze Orbánie
– Węgry z Viktorem Orbánem na czele idą w kierunku promoskiewskim, to smutne dla naszego kontynentu – mówił Budka. – Lider węgierskiej opozycji ma w tej sprawie jasne zdanie: przestępcy wrócą do Polski, by można było ich osądzić – dodał.
– Węgry nawet prawo zmieniły pod kątem takich politycznych uciekinierów. Dlatego tak ważne jest dla przyszłego procesu ekstradycyjnego, by na Węgrzech na powrót u sterów byli ludzie, którzy szanują prawo europejskie, prawo międzynarodowe – zaznaczył Budka. – Wierzę, że w maju przyszły rząd cofnie tę ochronę i pozwoli na to, by Zbigniew Ziobro stanął nie przed politykami, ale przed niezależnym sądem – podsumował. Europoseł KO zarzucił obecnemu premierowi Węgier, że ten „postępuje tak, jakby już nie był w UE”. – To jest najbardziej antyeuropejski polityk, człowiek, który stał się głosem Putina w UE. To człowiek, który wypisał się z europejskiego kręgu kulturowego – mówił.
Europoseł KO mówił też, że rząd koalicji 15 października „robi wszystko, aby ludzie łamiący prawo stanęli przed sądem”. – Działamy zgodnie z konstytucją, a to, że Ziobro de facto przyznał się do winy i szuka azylu u węgierskiego przywódcy, źle świadczy o nim, a nie o polskim rządzie – dodał pytany o to, czy przedłużające się procedury sądowe dotyczące wniosku o aresztowanie Ziobry nie świadczą o nieskuteczności rządu.
Źródło: rp.pl
