Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Europoseł KO: Trzymamy kciuki za opozycję na Węgrzech

Zbigniew Ziobro de facto przyznał się do winy - powiedział w rozmowie z RMF FM europoseł KO Borys Budka.

Publikacja: 16.01.2026 07:48

Borys Budka i Péter Magyar

Borys Budka i Péter Magyar

Foto: PAP, Reuters

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podejmuje Polska w związku z azylem Zbigniewa Ziobry na Węgrzech?
  • Jakie stanowisko zajmuje węgierska opozycja w sprawie azylu dla Zbigniewa Ziobry?
  • Jak Borys Budka postrzega rolę Viktora Orbána w Unii Europejskiej?

Ziobro wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka.

Sąd nadal nie wydał zgody na aresztowanie Ziobry, choć zbierał się w tej sprawie dwa razy. Posiedzenie z 15 stycznia zostało odroczone ze względu na wniosek obrońców Ziobry o wyłączenie ze sprawy sędzi

Borys Budka: Zbigniew Ziobro jak tchórz ucieka przed odpowiedzialnością

Budkę pytano, czy Zbigniew Ziobro kpi z wymiaru sprawiedliwości. – Zbigniew Ziobro chyba udowadnia, że jest człowiekiem, który boi się odpowiedzialności za swoje czyny. Gra na nosie Polakom – odpowiedział. – Jak pospolity tchórz ucieka przed odpowiedzialnością – dodał. 

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają prośbę Zbigniewa Ziobry o azyl na Węgrzech
Reklama
Reklama

Pytany, czy Polska podejmuje dialog z Węgrami w sprawie ewentualnego wycofania azylu dla Ziobry, Budka odparł, że „strona polska stara się kanałami dyplomatycznymi wyjaśnić tę sytuację”. – Opinia publiczna widzi doskonale, że Węgry wypisują się, podobnie jak PiS, z europejskiego porządku prawnego. To smutne, że dają azyl ludziom, którzy powinni stanąć przed sądem. Na szczęście węgierska opozycja jest na dobrej drodze, by już w maju Ziobrę, (Marcina) Romanowskiego (byłego wiceministra sprawiedliwości, który również uzyskał azyl na Węgrzech – red.) oddać Polsce, by mogli stanąć przed polskim sądem – odparł. 

Preferencje wyborcze na Węgrzech

Preferencje wyborcze na Węgrzech

Foto: PAP

– Trzymamy mocno kciuki za obecną opozycję, by wygrała wybory. To są ludzie, którzy chcą, by Węgry nadal były w UE. Zdecydowana większość Węgrów chce być we wspólnocie – dodał. Sondaże wskazują, że kwietniowe wybory na Węgrzech może wygrać opozycyjna TISZA, na czele której stoi Péter Magyar. Magyar zapowiedział, że jeśli wygrawybory, wówczas Węgry przestaną udzielać azylu osobom poszukiwanym w innych państwach UE. 

To jest najbardziej antyeuropejski polityk, człowiek, który stał się głosem Putina w UE. To człowiek, który wypisał się z europejskiego kręgu kulturowego

Borys Budka o Viktorze Orbánie

– Węgry z Viktorem Orbánem na czele idą w kierunku promoskiewskim, to smutne dla naszego kontynentu – mówił Budka. – Lider węgierskiej opozycji ma w tej sprawie jasne zdanie: przestępcy wrócą do Polski, by można było ich osądzić – dodał. 

Borys Budka: Viktor Orbán to głos Władimira Putina w UE

– Węgry nawet prawo zmieniły pod kątem takich politycznych uciekinierów. Dlatego tak ważne jest dla przyszłego procesu ekstradycyjnego, by na Węgrzech na powrót u sterów byli ludzie, którzy szanują prawo europejskie, prawo międzynarodowe – zaznaczył Budka. – Wierzę, że w maju przyszły rząd cofnie tę ochronę i pozwoli na to, by Zbigniew Ziobro stanął nie przed politykami, ale przed niezależnym sądem – podsumował. Europoseł KO zarzucił obecnemu premierowi Węgier, że ten „postępuje tak, jakby już nie był w UE”. – To jest najbardziej antyeuropejski polityk, człowiek, który stał się głosem Putina w UE. To człowiek, który wypisał się z europejskiego kręgu kulturowego – mówił. 

Reklama
Reklama

Europoseł KO mówił też, że rząd koalicji 15 października „robi wszystko, aby ludzie łamiący prawo stanęli przed sądem”. – Działamy zgodnie z konstytucją, a to, że Ziobro de facto przyznał się do winy i szuka azylu u węgierskiego przywódcy, źle świadczy o nim, a nie o polskim rządzie – dodał pytany o to, czy przedłużające się procedury sądowe dotyczące wniosku o aresztowanie Ziobry nie świadczą o nieskuteczności rządu. 




© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Viktor Orban Zbigniew Ziobro Borys Budka
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Ziobro trzyma partię Kaczyńskiego w szachu. PiS nie może odciąć się od wiceprezesa
Polityka
Ziobro trzyma partię Kaczyńskiego w szachu. PiS nie może odciąć się od wiceprezesa
Karol Nawrocki uczestniczył w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę
Polityka
Więcej kontrowersji wokół wizyty Nawrockiego na Jasnej Górze. Neofaszystowska symbolika
Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają prośbę Zbigniewa Ziobry o azyl na Węgrzech
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
Kto jest liderem prawicy? Jarosław Kaczyński dzieli pierwsze miejsce
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama