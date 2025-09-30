Rzeczpospolita
Były współpracownik posła AfD skazany. Był chińskim agentem

Wieloletni pracownik biura poselskiego Maximiliana Kraha (AfD) został uznany za winnego szpiegostwa na rzecz Chin. Miał przekazać Pekinowi setki dokumentów, w tym materiały o poufnym charakterze.

Publikacja: 30.09.2025 12:12

Foto: ODD ANDERSEN/Pool via REUTERS

Alexandra Jarecka

Z ustaleń sądu wynika, że Jian G., jako pracownik biura poselskiego Maximiliana Kraha w Parlamencie Europejskim w latach 2019–2024, systematycznie gromadził informacje, w tym materiały poufne, które przekazywał chińskim służbom. Oprócz tego zajmował się zbieraniem danych dotyczących kierownictwa partii AfD oraz monitorowaniem chińskich dysydentów przebywających w Europie.

Podczas swojego ostatniego wystąpienia przed sądem Jian G. odrzucił stawiane mu zarzuty szpiegostwa. W trakcie przedostatniej rozprawy w ubiegłym tygodniu stwierdził: „Nie pracowałem dla chińskiego wywiadu i jestem niewinny”. Obrońca Jiana G. wnioskował o uniewinnienie, argumentując to brakiem wystarczających dowodów. Tymczasem prokuratura federalna żądała surowej kary – siedmiu i pół roku więzienia.

Pracownik AfD skazany za szpiegostwo na rzecz Chin w Parlamencie Europejskim

Współoskarżoną była również domniemana wspólniczka Jiana G., Yaqi X. Kobiecie zarzucono, że jako pracownica firmy logistycznej na lotnisku w Lipsku przekazywała dane dotyczące ładunków, lotów i pasażerów. Podczas procesu przyznała, że udostępniała informacje, ale zaprzeczyła, by wiedziała o działalności szpiegowskiej. Sąd skazał ją na rok i dziewięć miesięcy w zawieszeniu.

Prokuratura Generalna w Dreźnie prowadzi wobec posła AfD Maximiliana Kraha odrębne postępowanie w sprawie korupcji i prania pieniędzy w związku z transferami finansowymi z Chin. Podczas procesu poseł do Bundestagu zeznał, że nie miał wiedzy ani o działalności wywiadowczej swojego byłego pracownika, ani o jego przynależności do Komunistycznej Partii Chin.

