Krzysztof Stanowski ogłosił start w wyborach już w 2024 roku podczas wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa stanowiła inaugurację działalności Kanału Zero, a zapowiedź Stanowskiego nie wszyscy wówczas brali na poważnie. Dopiął jednak swego i po raz pierwszy w historii w wyborach prezydenckich bierze udział czynny dziennikarz.

Stanowski karierę zaczynał w prasie sportowej, z czasem przenosząc się z do internetu. W 2020 roku z kilkoma kolegami po fachu uruchomił na YouTubie Kanał Sportowy, gdzie – na przekór nazwie – Stanowski zaczął stopniowo odchodzić od tematyki sportowej. Otwarcie Kanału Zero przypieczętowało jego zawodową przemianę. Dziś raczej trzeba uważać go za komentatora polityki niż sportu.

Startu w wyborach nie uzasadniał chęcią zostania prezydentem RP, lecz pokazania kampanii od kulis. Czy mu się to udało, pozostaje dyskusyjne. Odniósł za to duży sukces medialny. Jego wielogodzinne rozmowy z innymi kandydatami na Kanale Zero oglądały miliony.