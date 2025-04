Likud to jedna z najbardziej liczących się partii w Izraelu, o ponad 50-letniej historii. Ostatnio budzi jednak kontrowersje, bo to z niej wywodzi się Netanjahu, podejrzany przez trybunał w Hadze o zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości, polegające m.in. na mordach, prześladowaniach i celowym pozbawianiu ludności Strefy Gazy środków niezbędnych do przetrwania.

Jednym zaś z polskich ugrupowań najmocniej krytykujących dotąd Netanjahu była Konfederacja oraz wchodzący w jej skład Ruch Narodowy. „Uśmiechnięci ludzie od Tuska, chodzący w koszulkach KONSTYTUCJA i wrzeszczący o praworządności, chcą w przypadku niektórych, np. zbrodniarza wojennego Netanjahu, selektywnego podejścia do prawa” – pisał w styczniu w internecie poseł Ruchu Narodowego Krzysztof Mulawa. „Żałośni, uśmiechnięci, zakompleksieni, średniowieczni poddani zewnętrznych ośrodków” – dodał.

Równie krytycznie pomysł niearesztowania Netanjahu ocenił inny poseł Ruchu Narodowego Krzysztof Szymański. „Co to za pomysł? Skąd on się w ogóle wziął? Czy to jest jakaś polityka wasalcza względem Żydów, Amerykanów?” – oburzał się.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka przyjęcie Likudu nie było zaskoczeniem, bo większość członków Patriots.eu jest proizraelska

Czy udział w jednym ugrupowaniu politycznym z Likudem Netanjahu też jest „polityką wasalczą względem Żydów” albo świadczy o „byciu żałosnym poddanym zewnętrznych ośrodków”? Krzysztof Bosak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przekonuje, że nie.

– W partii Patriots.eu członkami są wyłącznie partie z państw Unii Europejskiej. Likud został przyjęty na status obserwatora z inicjatywy przewodnictwa hiszpańskiego. Nie oznacza to wpływu na linię partii, obecności w jej władzach ani uczestniczenia we wszystkich jej działaniach, lecz jedynie bycie zaproszonym na wybrane przez władze wydarzenia. Decyzja została podjęta, zanim przedstawiciele RN zostali dołączeni do władz partii europejskiej – tłumaczy wicemarszałek.