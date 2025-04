W sobotę żałoba narodowa. Szef KPRM tłumaczy, co się z tym wiąże

Żałoba narodowa. Co z koncertami i wydarzeniami sportowymi?

Grabiec poinformował również, że w sobotę do połowy zostaną opuszczone flagi państwowe przed urzędami państwowymi. Co jeszcze oznacza wprowadzenie żałoby narodowej? – Pewne zalecenia dla koncesjonariuszy, stacji telewizyjnych, dla telewizji publicznej, żeby uszanować uczucia tych, którzy uczestniczą w żałobie tego dnia – mówił szef KPRM. Podkreślił, że to nie jest nakaz prawny, ale zalecenie, które podlega interpretacji.

– Jeśli chodzi o inne formy aktywności kulturalnej czy sportowej, nie ma ścisłych zakazów prawnych. To jest kwestia wrażliwości, wyczucia poszczególnych organizatorów – mówił. – Formalnie nie ma przeszkody, wydarzenia kulturalne mogą mieć miejsce – dodał.

Papież Franciszek zmarł w Wielki Poniedziałek, 21 kwietnia 2025 roku, w wieku 88 lat. Część krajów zdecydowała się na wprowadzenie żałoby w związku ze śmiercią Ojca Świętego. Trzydniową żałobę narodową wprowadziła w dniu śmierci papieża Hiszpania, a siedmiodniową – Argentyna, z której pochodził papież. W samej Stolicy Apostolskiej żałoba potrwa w sumie dziewięć dni.

W środę przedstawiciele piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy poinformowali, że zaplanowane na sobotę spotkania zostaną rozegrane. Zostaną poprzedzone minutą ciszy i nie będą organizowane żadne imprezy towarzyszące.