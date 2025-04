W badaniu przeprowadzonym między 9 a 14 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1 001 osób większe poparcie w hipotetycznej II turze zdobył kandydat KO na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego chce głosować 50,7 proc. badanych.

Nawrocki, prezes IPN i kandydat popierany w wyborach przez PiS uzyskał 49,3 proc. wskazań.



Sondaż prezydencki: Ilu wyborców Sławomira Mentzena w II turze poprze Karola Nawrockiego?

Z badania wynika też, że wyborcy trzeciego w sondażach Sławomira Mentzena w II turze, mając do wyboru Nawrockiego i Trzaskowskiego, w 85 proc. poparliby tego pierwszego. 14 proc. wyborców Mentzena zagłosowałoby na kandydata KO. Jeszcze w lutym, we wcześniejszym badaniu OGB proporcja ta wyglądała korzystniej dla Trzaskowskiego – i wynosiła, odpowiednio, 70 do 30 proc.



Wybory prezydenckie: O tym, kto zostanie prezydentem, zadecyduje 250 tys. głosów?

Łukasz Pawłowski, prezes zarządu OGB mówi, że niewielka różnica między Nawrockim a Trzaskowskim w II turze „wpisuje się w trend, który widzimy w ostatnich 20 latach, że ta różnica między kandydatami w II turze jest coraz mniejsza”. W 2020 roku różnica w poparciu między Trzaskowskim a Andrzejem Dudą wyniosła ok. 450 tys. głosów. Gdyby wynik najnowszego sondażu OGB dotyczącego II tury potwierdził się, wówczas o prezydenturze zadecydowałoby 250 tys. głosów.