Rafał Trzaskowski wyzwał Nawrockiego na debatę w nagraniu, które umieścił w serwisie X 9 kwietnia. Kandydat KO zaproponował, by debata odbyła się w Końskich 11 kwietnia o godzinie 20:00. Wcześniej – pod koniec marca – na debatę do Końskich zaprosił Trzaskowskiego Karol Nawrocki. Po umieszczeniu przez Trzaskowskiego wpisu z 9 kwietnia w serwisie X, Nawrocki odpowiedział, że jest gotów do udziału w debacie. Postawił jednak jeden warunek – dopuszczenie do debaty również innych telewizji poza TVP, TVN i Polsatem. Jego sztab doprecyzował potem, że chodzi o udział w debacie również stacji telewizyjnych TV Republika i wPolsce.

Ostatecznie swoje studio na rynku w Końskich zorganizowała TV Republika, która zaprosiła Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego do udziału w debacie zrealizowanej przez tę telewizję. Trzaskowski z zaproszenia nie skorzystał. Debata jednak odbyła się z udziałem Nawrockiego i innych kandydatów – Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka, Krzysztofa Stanowskiego i Joanny Senyszyn.

Debata wszystkich kandydatów na prezydenta zarejestrowanych przez PKW ma odbyć się 12 maja – transmitować będą ją TVP, TVN i Polsat.