„Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – tak brzmi obecnie art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dopisany byłby do niego przepis przewidujący, że sprawca nie podlega karze, jeśli posiada konopie inne niż włókniste w ilości mniejszej niż 15 gramów. To najważniejsza zmiana, którą chce wprowadzić Parlamentarny Zespół ds. Depenalizacji Marihuany.

Kto będzie członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Depenalizacji Marihuany

Pisaliśmy o nim po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku, informując, że na jego czele stanęli znani posłowie: Ryszard Petru z Polski 2050 i Klaudia Jachira z KO, a w skład wchodzą niemal sami posłowie koalicji. To bardzo istotne, bo w ubiegłych kadencjach funkcjonowały w Sejmie zespoły zajmujące się depenalizacją bądź legalizacją marihuany, ale były tworzone przez opozycję, czyli pozbawione sprawczości politycznej.

Tym razem jest inaczej, a zespół w dodatku intensywnie pracuje, a w lutym spekulowaliśmy, co może znaleźć się w przygotowanym przez niego projekcie. Nasze informacje się sprawdziły. 3 kwietnia zespół spotkał się przy wyłączonych kamerach, by omówić założenia do projektu ustawy dotyczącego depenalizacji marihuany, i udało się nam ustalić, co się w nim znajdzie.