W piątek 11 kwietnia w Końskich (woj. świętokrzyskie) doszło do dwóch debat przed wyborami prezydenckimi. W żadnej nie wzięli udziału wszyscy kandydaci (Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała trzynaście osób).

Kontrowersje wokół dwóch debat w Końskich

Początkowo miało dojść jedynie do transmitowanej przez TVP, TVN i Polsat News debaty tylko między kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez PiS Karolem Nawrockim, jednak w wyniku presji pozostałych kandydatów, na mniej niż dwie godziny przed planowanym początkiem wydarzenia, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował o rozszerzeniu formuły. Swoją debatę zorganizowały też Telewizja Republika, Telewizja wPolsce24 oraz Telewizja Trwam, które zaprosiły wszystkich kandydatów.

W debacie organizowanej przez Republikę wzięło udział pięcioro kandydatów, w debacie w TVP - ośmioro. Na żadnej nie było m.in. Sławomira Mentzena (Konfederacja), Adriana Zandberga (Razem) ani Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), z kolei Rafał Trzaskowski (PO) i Magdalena Biejat (Nowa Lewica) nie przyszli na debatę do Republiki. Mentzen i Zandberg krytykowali sposób organizacji debat, nazywając związany z nimi chaos „klauniadą” i „cyrkiem”.

Paweł Szefernaker o debacie w Końskich: Jedna wielka ustawka

W poniedziałek o debatę pytany był w TVN24 poseł PiS Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Czy debata Nawrocki-Trzaskowski jest jeszcze możliwa? - Jesteśmy gotowi do debaty fair play, na równych warunkach, jeden na jeden – odparł. Dopytywany, czy na nieco miesiąc przed pierwszą turą wyborów ma sens debata tylko dwóch startujących Szefernaker powiedział, że „to, co było w piątek w Końskich, to była jedna wielka ustawka, z góry ustawiona”. - Sztab Trzaskowskiego to zorganizował. Będziemy również badać, ile to kosztowało, kto za to zapłacił. To wszystko zostanie zbadane, ale to była perfidna ustawka od samego początku – dodał.