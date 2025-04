Najbliższe wybory prezydenckie odbędą się w Polsce 18 maja. Od dłuższego czasu na podium przedwyborczych sondaży utrzymują się kandydat KO Rafał Trzaskowski, wspierany przez PiS Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. W nowym badaniu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondenci zapytani zostali o to, czy – ich zdaniem – ostatni z polityków, czyli kandydat Konfederacji, byłby dobrym prezydentem.

Sondaż prezydencki: Czy Polacy widzą Sławomira Mentzena jako dobrego przywódcę kraju?

„Czy Pana/Pani zdaniem Sławomir Mentzen byłby dobrym prezydentem Polski?” – takie pytanie zadano ankietowanym w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Jak wynika z badania, w zestawieniu ogólnym 27,5 proc. respondentów ocenia Sławomira Mentzena dobrze – 3,3 proc. jest pewnych, że byłby on dobrym prezydentem, zaś 24,2 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”. Odmiennego zdania jest natomiast 63,9 proc. ankietowanych – 22,5 proc. badanych zdecydowało się na odpowiedź „raczej nie”, a 41,4 proc. jest tego pewnych.

Co ciekawe, Mentzena jako prezydenta widziałby co dziesiąty wyborca koalicji rządzącej. Choć nikt z badanych w tej grupie nie wybrał odpowiedzi „zdecydowanie tak”, to 11 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź – „raczej tak”. 12 proc. raczej nie widzi tu kandydata Konfederacji jako dobrego przywódcy kraju, a 77 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”.