Andrzej Duda dla Sky News: Mam nadzieję, że idea Fortu Trump wejdzie w życie

W wywiadzie dla Sky News w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda opisał politykę celną Trumpa jako „terapię szokową” - taktykę negocjacyjną człowieka „ogromnego sukcesu biznesowego i komercyjnego”, którą wprowadza on teraz do polityki.

Reklama

- Może to nie jest to, do czego przywykli europejscy politycy, ale Donald Trump odpowiada przed amerykańskim podatnikiem, a nie przed swoimi europejskimi odpowiednikami – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że w obliczu tego – nowego dla nich – sposobu działania „sojusznicy powinni zachować spokój”.

Czy Donald Trump ma sposób na Putina?

Duda jest przekonany, że prezydent USA wie, z kim ma do czynienia w osobie Władimira Putina i „wie, gdzie uderzyć”, żeby go bolało. Tu Duda wymienił uderzenie w Nord Stream 2 podczas pierwszej kadencji Trumpa "udaremnienie ambicji energetycznych Putina"



Kończący swoją druga kadencję Duda zauważył, że wojna między Rosją i Ukraina trwa od 2014 roku i nikt z europejskich przywódców nie znalazł sposobu na jej zakończenie, włączając w to niepowodzenia porozumień mińskich. Dlatego prezydent uważa, że odpowiedzialność za zakończenie konfliktu spoczywa teraz na Donaldzie Trumpie.