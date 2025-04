Biejat, wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy na prezydenta, zapowiedziała, że na spotkanie z Dudą pójdzie w towarzystwie przedstawicieli środowisk medycznych, pracowników ochrony zdrowia i osób z niepełnosprawnościami.

Magdalena Biejat o obniżce składki zdrowotnej: Demontaż i prywatyzacja służby zdrowia

Kandydatka Lewicy na prezydenta ma zamiar prosić prezydenta o weto do nowelizacji ustawy, która obniża składkę zdrowotną dla części przedsiębiorców. Projekt poparła Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, Konfederacja wstrzymała się od głosu, klub PiS niemal w całości był przeciw (choć siedmioro posłów wstrzymało się od głosu, a jeden poparł zmiany), przeciw głosowali też parlamentarzyści Lewicy i Razem.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że na nowelizacji skorzysta ok. 2,5 mln przedsiębiorców. Obniżenie składki sprawi, że wpływy z tego tytułu zmniejszą się o niemal 5 mld złotych, co ma zostać jednak zrekompensowane środkami z budżetu. Marcelina Zawisza z Razem przekonywała jednak, że jeśli w budżecie są takie środki, można by było przekazać je dodatkowo na ochronę zdrowia, zwiększając nakłady na ten cel. Obecnie Polska realnie wydaje na ochronę zdrowia ok. 5,5 proc. PKB, średnie wydatki w krajach UE na ochronę zdrowia w stosunku do PKB są dwa razy wyższe.

Biejat zapowiedziała też, że będzie namawiać senatorów do odrzucenia nowelizacji ustawy. – Idę do prezydenta Dudy razem ze środowiskami, którym zależy na tym, by ochrona zdrowia w Polsce funkcjonowała dobrze, po to, aby apelować, aby zawetował tę ustawę – mówiła 11 kwietnia w Oleśnicy Biejat. – Będę apelowała i apeluję do senatorów, by odrzucili ją już na etapie prac Senatu – dodała.