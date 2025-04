Brytyjska delegacja zatrzymana na lotnisku w Izraelu. „Nieakceptowalne”

Brytyjskie parlamentarzystki Yuan Yang i Abtisam Mohamed z Partii Pracy wyruszyły do Izraela w sobotę z lotniska w Luton. Odmówiono im jednak wjazdu na teren tego kraju, w związku z czym mają one zostać deportowane.

Reklama

Dlaczego brytyjskie parlamentarzystki z Partii Pracy zostaną deportowane z Izraela?

Jak informuje Sky News, powołując się na oświadczenie izraelskiego Ministerstwa ds. Imigracji, Yuan Yang i Abtisam Mohamed nie zostały wpuszczone na teren Izraela, gdyż władze tego kraju oskarżają je o szerzenie negatywnych treści wobec Izraela oraz planowanie rejestrowania działań izraelskich sił zbrojnych.

Do sprawy odniósł się David Lammy, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. „Niedopuszczalne, nieproduktywne i głęboko niepokojące jest to, że dwie brytyjskie parlamentarzystki biorące udział w delegacji parlamentarnej do Izraela zostały zatrzymane i izraelskie władze odmówiły im wjazdu” – wskazał polityk we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym X.