Czy 5 tys. zł to dużo dla budżetu miasta? - To był mój świadomy wybór, który podtrzymuję. Zapłacenie tej kwoty, jakakolwiek by ona nie była, sankcjonuje zło, powoduje, że ono nie tylko trwa, ale będzie się rozlewać. Nikt by o tym nie mówił, nikt by o tym nie wiedział, nikt by nic nie zmienił. Postanowiłem nie płacić - odpowiada prezydent Puław. - To jest pokazanie tym dzieciom, że ktoś za nimi jest. Prezydent chyba po to został wybrany, żeby być za społecznością lokalną, żeby pokazać ten absurd - kontynuuje.

- Jeśli chodzi o poziom decybeli, obiekty użyteczności publicznej powinny mieć troszeczkę inne przepisy. Nie możemy budować boisk w lesie, z dala od miast, wsi tylko dlatego, że komuś może przeszkadzać - przekonuje Paweł Maj.