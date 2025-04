Roman Giertych: Jarosław Kaczyński chce się przedstawić jako wariat

Następnie Giertych nawiązał do porannych słów Jarosława Kaczyńskiego, który przed przesłuchaniem jako świadek w prokuraturze, w sprawie śmierci Barbary Skrzypek mówił, że Giertych powinien zostać skazany na dożywocie, albo nawet wyższy wymiar kary (co – jak mówił - byłoby możliwe gdyby był sądzony „według zasada norymberskich”).

- Rozumiem troszkę Kaczyńskiego, bo jego sytuacja prawna jest bardzo trudna i, moim zdaniem, on idzie w niepoczytalność. Wszystko wskazuje na to, że Kaczyński chce się przedstawić jako taki wariat, który nie kontroluje swoich słów. To co dziś powiedział na temat Norymbergi, kary śmierci dla mnie wskazuje, że u niego została podjęta decyzja, by iść w niepoczytalność, ze względu na wiek, stan zdrowia – tak jak mu to obrońcy napiszą - stwierdził.



- Natomiast, jeśli chodzi o pozostałych posłów PiS-u, którzy się zgromadzili i na mnie krzyczeli, to każdy z nich, który minutę wcześniej modlił się do św. Jana Pawła II, a później wychodzi i oskarża osobę, o której doskonale wie, że nie ma nic wspólnego z jakimś wydarzeniem tragicznym, to jest łamanie przykazań Bożych. Bo nie można mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – podsumował.