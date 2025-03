Trzy dni przed śmiercią Barbara Skrzypek została w charakterze świadka przesłuchana w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. dwóch wież. Sprawa dotyczyła niedoszłej inwestycji, którą miała realizować powiązana z PiS spółka Srebrna.

Przesłuchanie Skrzypek prowadziła prokurator Ewa Wrzosek, a obecni byli przy nim adwokaci Jacek Dubois i Krystian Lasik, pełnomocnicy pokrzywdzonego w sprawie austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Prokurator Wrzosek nie zgodziła się na udział w przesłuchaniu pełnomocnika Wrzosek, Krzysztofa Gotkowicza. Przesłuchanie nie było rejestrowane, nie uczestniczył w nim także protokolant. Prokuratura opublikowała protokół z przesłuchania, który został sporządzony przez prok. Wrzosek. Przesłuchanie miało trwać około czterech i pół godziny.

Zarzuty ze strony polityków PiS

Po pojawieniu się informacji o śmierci Skrzypek politycy PiS zaczęli formułować pod adresem obozu rządzącego oskarżenia, że to właśnie przebieg przesłuchania miał doprowadzić do gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia Barbary Skrzypek. Prezydent Andrzej Duda nazwał jej śmierć „sprawą państwową” i zażądał wyjaśnień w tej sprawie od premiera Donalda Tuska.

- W Polsce (...) dzieją się straszne rzeczy jeżeli chodzi o niszczenie polskiej demokracji, polskiej praworządności. Właściwie dzisiaj w Polsce nie obowiązuje prawo - mówił 16 marca Jarosław Kaczyński. - Jeżeli jestem dzisiaj smutny, jeżeli ten dzień wczorajszy, dzisiejszy to są smutne i jednocześnie ważne dni, to dlatego, że mamy pierwszą ofiarę śmiertelną tych działań. Jest nią świętej pamięci Barbara Skrzypek, osoba rzeczywiście niezwykła, osoba, która pracowała z naszą formacją - także bezpośrednio ze mną - przez 30 lat i wniosła ogromną ilość swej pracy - kontynuował. - Strasznie mi jej żal. (...) Potrafiła być miła, ciepła, dobra, a jednocześnie niebywale sprawna, pracowita, dzielna. I padła ofiarą łotrów, łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcę to jasno powiedzieć. Oni dzisiaj się próbują bronić, oni dzisiaj próbują straszyć, ale my się nie przestraszymy – oświadczył.