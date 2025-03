- Nikt nie poddaje w wątpliwość tej oczywistej potrzeby, by Polska dbała o granicę wschodnią. Znamy swoje zadania, one są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem naszej granicy, ale też z organizowaniem pomocy (dla Ukrainy). 90 proc. pomocy idzie przez nasze przejście graniczne. Mamy co robić. Nie wracajmy do tematu ewentualnej obecności polskich wojsk na Ukrainie, bo decyzję podjęliśmy już dawno. Nie będzie polskiej misji wojskowej w Ukrainie. Będziemy pomagali Ukrainie w taki sposób, jak robimy to do tej pory – oświadczył.