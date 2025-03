Wywiad USA ocenia też, że długoterminowym celem Chin jest zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych Grenlandii i wykorzystanie wyspy jako „kluczowego, strategicznego przyczółka” w Arktyce. Donald Trump wielokrotnie w ostatnich miesiącach wyrażał chęć włączenia Grenlandii, terytorium należącego do Danii, do Stanów Zjednoczonych, wskazując, że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa USA.

Szefowa Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard ostrzegała senatorów zasiadających w senackiej komisji ds. wywiadu, że chińska armia rozwija nowoczesne systemy uzbrojenia, w tym broń hipersoniczną, samoloty wykorzystujące technologie stealth (niewykrywalne dla radarów), okręty podwodne, a także zwiększa liczbę swoich aktywów w kosmosie, arsenał atomowy oraz środki do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Jej zdaniem Pekin jest najpoważniejszym „strategicznym rywalem” Waszyngtonu.

Chiny są zdeterminowane, by być siłą na rzecz pokoju, stabilności i postępu na świecie Liu Pengyu, rzecznik ambasady Chin w USA

Jednocześnie raport wskazuje na wyzwania wewnętrzne, z jakimi muszą mierzyć się władze Chin – wśród nich wskazane są korupcja, problemy demograficzne oraz problemy gospodarcze, które mogą osłabić pozycję rządzącej krajem Komunistycznej Partii Chin. Wywiad USA spodziewa się dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego Chin ze względu na niski poziom zaufania konsumentów i inwestorów.

Wywiad USA o wojnie Rosji z Ukrainą: Lekcja walki z zachodnim uzbrojeniem

Amerykański wywiad wskazuje też, że Rosja wraz z Iranem, Koreą Północną i Chinami stara się rzucić wyzwanie USA przez różnego rodzaju działania mające na celu uzyskanie przewagi nad Waszyngtonem. Raport zwraca uwagę, że wojna na Ukrainie jest dla Rosji „cenną lekcją dotyczącą walki z zachodnim uzbrojeniem” oraz przeciwnikiem, który ma wsparcie zachodniego wywiadu w pełnowymiarowej wojnie.

Z kolei Iran jest wskazany jako kraj, który pracuje nad pociskami i dronami własnej produkcji oraz uzbraja sprzyjające sobie organizacje terrorystyczne i bojówki na Bliskim Wschodzie, ale – według oceny wywiadu USA – „nie buduje broni atomowej”.