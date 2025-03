Musk może stracić 1,62 mld dolarów. Włoski kontrakt „utknął w martwym punkcie”

Rząd premier Giorgii Meloni zamierza zagwarantować szyfrowaną komunikację między rządem, dyplomatami i przedstawicielami obrony działającymi w ryzykownych rejonach, a Starlink jest jednym z kandydatów na dostawcę tego systemu.

Starlink to dominująca firma w tym sektorze, dysponująca około 7000 aktywnymi satelitami niskoorbitalnymi, oferująca swoje usługi we Włoszech od 2021 r. Źródła poinformowały agencję Reuters, że Rzym rozważa zawarcie pięcioletniej umowy o łącznej wartości 1,5 mld euro (1,62 mld dolarów) z firmą będącą częścią grupy SpaceX należącej do Muska.

Wątpliwości włoskiej opozycji i entuzjazm Matteo Salviniego

Jednak rozmowy między rządem a Starlink wywołały oburzenie wśród polityków opozycji, którzy podważają zasadność przekazania kontraktu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego zagranicznemu biznesmenowi i bliskiemu sojusznikowi prezydenta USA Donalda Trumpa.

Meloni umieściła sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w centrum włoskiej polityki zagranicznej, ale działania Trumpa, które wzbudziły poważne wątpliwości europejskich sojuszników Rzymu, zmuszają ją do zachowania równowagi politycznej – zauważa „La Repubblica”. Jej koalicyjny partner, skrajnie prawicowa Liga, której liderem jest Matteo Salvini, wywiera na nią presję, by nadal popierała Trumpa i Muska.