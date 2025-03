- To byłby polityczny błąd o olbrzymiej skali, jeśli raz zrezygnujemy, nie odzyskamy już (tego stanowiska). Stracimy ogromne wpływy w NATO i będzie to postrzegane (...) jako prawdopodobny pierwszy krok zmierzający do wyjścia z Sojuszu w ogóle – przestrzega adm. Stavridis.



Trzyletnia kadencja na stanowisku Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Cavoliego kończy się tego lata.

USA połączą swoje dowództwa w Europie i w Afryce?

Reorganizacja amerykańskich dowództw jest elementem restrukturyzacji amerykańskiej administracji, której celem jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji federalnej. Ponadto Donald Trump i jego sekretarz obrony Pete Hegseth wielokrotnie sygnalizowali, że Europa powinna wziąć na siebie większy ciężar jeśli chodzi o obronność.



Trump wielokrotnie krytykował państwa NATO za niewystarczająco wysokie wydatki na obronność (wyróżniał w tym kontekście Polskę, która wydaje na siły zbrojne już niemal 5 proc. PKB) i sugerował, że USA nie będą bronić tych sojuszników, których wydatki na obronność są zbyt małe.