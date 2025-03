„Zaproponowana ustawa nowelizuje przepisy zarządzające prawem do gromadzenia się, stanowić, że zakazane jest organizowanie zgromadzeń publicznych, które naruszają przepisy ustawy o ochronie dzieci” - głosi projekt ustawy Fideszu.



W 2021 roku na Węgrzech zakazano „promowania homoseksualizmu” wśród osób poniżej 18. roku życia. Przepisy te były krytykowane przez obrońców praw człowieka i Unię Europejską

Projekt przewiduje też, że policja może użyć urządzeń rejestrujących rozpoznających twarze, aby zidentyfikować osoby uczestniczące w paradzie równości.



Viktor Orbán na cenzurowanym w UE w związku z przepisami zakazującymi „promowania homoseksualizmu”

Orbán apelował, by organizatorzy parady równości nawet nie myśleli o tym, by organizować ją w tym roku. Organizatorzy przekonują jednak, że nie stanowi ona zagrożenia dla dzieci i przywołują konstytucyjne prawo do organizowania zgromadzeń publicznych.



Orbán, który rządzi Węgrami od 2010 roku, promuje agendę chrześcijańsko-konserwatywną. W 2021 roku na Węgrzech zakazano „promowania homoseksualizmu” wśród osób poniżej 18. roku życia. Przepisy te były krytykowane przez obrońców praw człowieka i Unię Europejską. Przepisy z 2021 roku wywołały zaniepokojenie wśród przedstawicieli środowisk LGBTQ na Węgrzech. Komisja Europejska skierowała te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Orbán tłumaczył, że przyjmowane przez węgierską większość rządzącą przepisy mają na celu ochronę dzieci.