„Dziś w trakcie rozmów pojawiła się propozycja ze strony amerykańskiej, aby natychmiast podjąć pierwszy krok i spróbować ustanowić całkowite zawieszenie broni na 30 dni, nie tylko w odniesieniu do rakiet, dronów i bomb, nie tylko na Morzu Czarnym, ale także na całej linii frontu” - zaznaczył Zełenski. „Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną, jesteśmy gotowi podjąć taki krok. Stany Zjednoczone Ameryki muszą przekonać Rosję, żeby to zrobiła. To znaczy, że się zgadzamy, a jeśli 'Rosjanie' się zgodzą, w tym momencie cisza zacznie obowiązywać” - dodał prezydent Ukrainy, zaznaczając, że „ważnym elementem dzisiejszej dyskusji jest gotowość Ameryki do wznowienia pomocy obronnej dla Ukrainy, w tym pomocy wywiadowczej”. „Ukraina jest gotowa na pokój. Rosja musi pokazać swoją wolę zakończenia wojny lub jej kontynuowania. Czas poznać całą prawdę. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają Ukrainie” - napisał Zełenski.

Po rozmowach w Dżuddzie USA wznawiają pomoc wojskową dla Ukrainy

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym po rozmowach w Arabii Saudyjskiej, „Stany Zjednoczone i Ukraina podjęły ważne kroki w celu przywrócenia trwałego pokoju na Ukrainie". „Przedstawiciele obu krajów wysoko ocenili odwagę narodu ukraińskiego w obronie swojego państwa i zgodzili się, że nadszedł czas, aby rozpocząć proces budowania trwałego pokoju” - zaznaczono. W dokumencie podkreślono również, że „Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską”. „Stany Zjednoczone natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy” – wskazano.

W rozmowie z dziennikarzami sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że Ukraina zgodziła się natychmiast rozpocząć negocjacje na rzecz zakończenia konfliktu oraz potwierdził, że przyjęła propozycję 30-dniowego zawieszenia broni. - Zawieziemy teraz tę ofertę Rosjanom i mamy nadzieję, że powiedzą „tak" dla pokoju. Piłka jest teraz po ich stronie – powiedział. - Cel prezydenta (Trumpa red.) jest tutaj numerem jeden, ponad wszystko inne. Chce, żeby wojna się skończyła. Myślę, że dzisiaj Ukraina wykonała konkretny ruch w tym względzie. Mamy nadzieję, że Rosjanie odwzajemnią to – dodał.

Wtorkowe rozmowy w Arabii Saudyjskiej były pierwszym spotkaniem przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych od czasu kłótni prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym w Białym Domu.