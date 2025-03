Marcin Ociepa po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie: Spóźnił się pan ze swoimi diagnozami

Zwracając się do rządzących Ociepa powiedział, że „śmiali się, gdy Mateusz Morawiecki i Mariusz Blaszczak stawiali te same diagnozy o zagrożeniu ze strony Rosji cztery lata temu”. - Cztery lata zajęło wam, byście teraz oklaskiwali te same słowa. Jedność nie jest celem samym w sobie, celem jest bezpieczeństwo, wokół którego musimy się zgromadzić - podkreślił.

Politycy PiS oceniają wystąpienie Tuska w Sejmie. Ociepa: Budowa fundamentów polskiej polityki zagraniczno-obronnej zwolniła

- Sytuacja jest szalenie poważna i wymaga konsekwentnej determinacji w budowie fundamentów polskiej polityki zagraniczno-obronnej. Wokół – po pierwsze – własnej armii. A to – jak bardzo byście się nie starali w propagandzie – zwolniło. Mamy mniejsze przyrosty proporcjonalne liczby żołnierzy niż było to za czasów Zjednoczonej Prawicy i nie spełnicie harmonogramu, który my sobie założyliśmy, jestli chodzi o wzrost liczebności – powiedział Ociepa.

- Po polskiej stronie – nie amerykańskiej – nie ma decyzji, jeśli chodzi o zakupy HIMARS-ów. Mamy zgodę kongresu amerykańskiego, nie ma decyzji polskiego rządu. Co z fabryką K2 w Poznaniu? I tak mógłbym wymieniać wiele tego typu przypadków – zaznaczył polityk PiS. - Drugą sprawą jest wzrost wydatków na obronność w relacji do wzrostu PKB. Tutaj musimy utrzymać ścieżkę, którą zapoczątkowaliśmy, bo pod koniec Zimnej wojny wydawaliśmy 5,9 proc. i to nie są jakieś kwoty – w sytuacji zagrożenia, w jakiej się znajdujemy – poza zasięgiem naszej wyobraźni. My daliśmy radę, dlatego, że przez ostatnią dekadę polski wzrost gospodarczy był pierwszy w UE i piąty na świecie. A z tej dekady – nie muszę przypominać – osiem ostatnich lat to były nasze rządy – stwierdził polityk PiS.

Jak stwierdził Ociepa, „kolejna zasada to prymat NATO nad UE”. - Nie może być zgody na NATO bis. Jeżeli UE nagle się obudziła – po czasie, jak Donald Tusk – jeśli chodzi o budowę własnego potencjału, to jesteśmy tego entuzjastami. Tak – budujmy potencjał europejskiego przemysłu. My zachęcamy naszych sojuszników, żeby wydawali tyle samo na obronność, co wydaje Rzeczpospolita. Może za wyjątkiem Niemiec, w przypadku których – ze względu na oczywistą kompromitację niemieckiego nacjonalizmu – te wydatki są trudniejsze do przyjęcia dla ich opinii publicznej. Ale wszyscy pozostali sojusznicy są do tego jak najbardziej zdolni. Jeżeli ktoś chce większego udziału Europy w procesach dotyczących bezpieczeństwa i obronności, proszę bardzo – afiliujcie więcej jednostek, związków taktycznych, do systemu NATO-wskiego. Ale nie dublujcie kolejnej kwatery głównej, sekretarza generalnego. Bo mamy NATO i NATO jest naszym sojuszem obronnym – zaznaczył Marcin Ociepa.