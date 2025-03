– NOP znane jest z głoszenia skrajnych form antysemityzmu i rasizmu, negowania Holokaustu i wspierania neonazistów z innych krajów. Związany z NOP portal nacjonalista.pl gloryfikuje ideologie Dugina, apologety putinowskiej wojny przeciw Ukrainie – wylicza prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Zauważa, że przedstawicieli takich środowisk miało nie być w Sejmie. „Polski parlament pozostanie zamknięty dla AfD. Nie ma miejsca na kooperację z tymi, którzy chcą rewizji polsko-niemieckich granic i podważają fundamenty polskiego państwa” – powiedział marszałek Szymon Hołownia w ostatni poniedziałek, komentując wybory do niemieckiego Bundestagu, w których drugie miejsce zajęła skrajnie prawicowa AfD.

Aborcja, bez względu na motywację sprawcy, zawsze jest morderstwem. Stanowi współcześnie jedyną realną zagładę dzieci. Tak naprawdę stanowi Holokaust dzieci- Marzena Dobner w czasie wysłuchania publicznego, dotyczącego aborcji

Okazuje się jednak, że zamknięcie Sejmu przed skandalistami z Niemiec nie działa w przypadku ich polskiego odpowiednika. W ostatnich miesiącach Dobner zabierała już trzy razy głos podczas posiedzeń komisji. W listopadzie była na połączonym posiedzeniu Komisji do spraw Dzieci i Młodzieży oraz Komisji Edukacji i Nauki, poświęconym przedmiotowi edukacja zdrowotna. Pół roku wcześniej zabrała głos w wysłuchaniu publicznym, dotyczącym aborcji. – Chcecie się zabijać? Zabijajcie się same – mówiła, dodając, że aborcja „stanowi Holokaust dzieci”.

Zdaniem Kancelarii Sejmu nie było przeszkód, by działaczka weszła na Wiejską jako przedstawicielka organizacji pozarządowej

W jaki sposób dostała się do Sejmu? Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu tłumaczy, że „możliwość udziału przedstawicieli organizacji społecznych w posiedzeniach komisji wynika wprost z regulaminu Sejmu, a decyzja w tym zakresie należy do przewodniczącego bądź prezydium komisji, a nie do marszałka”. „Pani Marzena Dobner nie reprezentowała podczas wskazanych wyżej posiedzeń komisji żadnej partii politycznej, a jej udział w obradach miał ścisły związek z ich tematyką. W posiedzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu organizacji społecznych” – dodaje.