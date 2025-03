„Stawka jest wysoka”. Tusk pisze o „realizacji rosyjskich interesów z głupoty lub z wyrachowania”

O politykach Koalicji Obywatelskiej Smoliński napisał z kolei: „Niszczą sojusz Polski z USA! Od wczoraj politycy Koalicji 13 grudnia, w ślad za niemieckimi mocodawcami, atakują Prezydenta Trumpa. To co robią to zamach na bezpieczeństwo Polski. Dlatego tak ważne aby prezydentem został Karol Nawrocki. Tylko on zadba o dobre relacje PL z USA!”

Z kolei poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, napisał: "Wołodymyr Zełenski zapomniał, że poleciał do Waszyngtonu na spotkanie z wytrawnym biznesmenem, a nie z oderwanym od rzeczywistości Joe Bidenem. Zamiast 'dziękuję', było daj. Zamiast pokory, były pretensje. Zamiast rozmowy o pokoju, Zełeński chciał gadać o kontynuowaniu wojny. O czym wy mówicie? Dostał kilka słów prawdy i teraz wraca z niczym". "Trump to nie jest Joe Biden, na szczęście" - dodał polityk Nowej Nadziei.