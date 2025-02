Trzaskowski ufa Trumpowi. Uspokaja: NATO nas obroni

To Rosja zaczęła tę wojnę. To jasne – mówi Rafał Trzaskowski

Zdaniem Trzaskowskiego „nie ma dziś żadnego sygnału, że Amerykanie chcą wycofać swoje wojska z naszego kraju”.

- Nawet jeśli (w USA – red.) są pretensje do Europy, że za mało robi w kwestiach bezpieczeństwa, to nie ma pretensji do Polski. Wręcz przeciwnie, jesteśmy uważani za wyjątek, za to państwo, które dokładnie robiło i robi to, czego nowa administracja się spodziewa – mówi kandydat KO na prezydenta.

Mimo wszystko odnosi się do zarzutu Trumpa, że to Ukraina rozpoczęła wojnę.

- Jeśli chodzi o to, kto zaczął wojnę, wszyscy odpowiedzialni politycy w Europie łącznie ze mną mówią jasno, kto jest za ten konflikt odpowiedzialny – podkreśla Trzaskowski.

W obawie, że Ameryka nie przyjedzie Europie z odsieczą w razie ataku Rosji, rozpoczęły się teraz wielkie manewry dyplomatyczne w sprawie zwielokrotnienie możliwości obronnych europejskich aliantów. Już w niedzielę spotykają się w tej sprawie w Londynie przywódcy czołowych krajów Sojuszu. W tym procesie uczestniczy także Donald Tusk.

NATO, NATO i jeszcze raz NATO – apeluje kandydat KO na prezydenta

Ale Trzaskowski zapewnia: - Nikt nie mówi o tym, że NATO osłabiło swoją zdolność odstraszania. Wszyscy mówią to samo: NATO będzie bronić każdego członka, który ewentualnie będzie zaatakowany. Dokładnie to samo mówił Trump, kiedy był w Warszawie. NATO, NATO i jeszcze raz NATO. To jest dla nas najważniejsze. Nie powinniśmy osłabiać tych gwarancji, bo są jasne i twarde.