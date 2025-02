– Negocjacje rosyjsko-amerykańskie może nie doprowadzą do całkowitego wycofania amerykańskich wojsk z Europy Środkowo-Wschodniej na pozycje sprzed 1997 roku, czego się domagali Rosjanie, ale wpłyną na nasze poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli zostanie podważona wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa amerykańskich w ramach NATO, Rosja to łatwo wykorzysta i właśnie do tego będzie dążyła – dodaje Lorenz. Nie wyklucza, że Amerykanie, którzy stawiają na zmniejszenie swojego militarnego zaangażowania w Europie, mogą „pójść na rękę Rosji”.

– Musimy liczyć przede wszystkim na siebie i wykorzystać unijne instrumenty, by wzmacniać potencjał militarny przede wszystkim Polski i innych najbardziej zdeterminowanych państw naszego regionu. Musimy rozwijać potencjał naszego przemysłu zbrojeniowego, a nie wyłącznie niemieckich czy francuskich firm, jak odbywało się to do tej pory – twierdzi.