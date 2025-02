Otwarty sprzeciw wobec Elona Muska może oznaczać w dzisiejszej Ameryce koniec kariery. Niewielu ma więc na to odwagę. Jednym z nich okazał się ambasador USA w Mozambiku Peter H. Vrooman, który ostrzegł, że likwidacja agencji humanitarnej USAiD przełoży się na katastrofę humanitarną w Afryce.

Teraz jednak do buntu zaczynają się przyłączać figury zupełnie innego wymiaru. Jedną z nich jest świeżo mianowany szef FBI Kash Patel. Kazał on podległym sobie służbom „wstrzymać się” z odpowiedzią na e-mail Muska z pytaniem, co dany urzędnik robił w ostatnim tygodniu. Odpowiedź ma być dostarczona w pięciu punktach.

Donald Trump w trakcie wspólnej konferencji prasowej z Emmanuelem Macronem poparł inicjatywę Muska nazywając go „geniuszem”. Oświadczył także, że ten, kto nie spełni polecenia najbogatszego człowieka świata, będzie „w połowie, a właściwie całkowicie zwolniony”. W grę wchodzi los 2,3 mln urzędników federalnych. Sondaż przeprowadzony na polecenie Uniwersytetu Harvarda pokazuje, że kampania na rzecz ograniczenia wydatków federalnych prowadzona przez Muska pod kryptonimem DOGE (Departament Skuteczności Rządu) cieszy się wciąż popularnością wśród Amerykanów: 72 proc. z nich ją popiera.

Czołowe departamenty administracji USA uważają, że trzeba ignorować działania Elona Muska

Jednak być może właśnie dochodzimy do granic tego, na co jest gotowa przystać amerykańska administracja. Departamenty Stanu, Obrony, Skarbu, Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego napisały do swoich pracowników, aby nie odpowiadali na e-mail Muska. Z kolei załoga Departamentu Zdrowia dowiedziała się, że brak reakcji na polecenie właściciela X i Tesli „nie będzie miał żadnych konsekwencji”.

Jednym z powodów odrzucenia prośby Muska są obawy o bezpieczeństwo narodowe. Określając, co robił w ostatnim tygodniu, urzędnik pracujący w ważnych dla kraju instytucjach może ujawnić tajemnicę państwową. – Piszcie ze świadomością, że do tej informacji mogą dotrzeć wrogie Stanom Zjednoczonym służby – dowiedziała się część pracowników od swoich zwierzchników.