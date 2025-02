Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ile musi wydać Europa, aby obronić się przed Rosją bez USA? Są wyliczenia Unia Europejska musi wydawać na inwestycje w obronność ok. 250 mld euro rocznie (ok. biliona złotych) rocznie, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo bez oglądania się na USA - wynika z raportu, którego wyniki opublikowano w piątek.

Von der Leyen uszczypnęła w ten sposób prezydenta Donalda Trumpa, który twierdzi, że Waszyngton dał Kijowowi najwięcej, bo aż 350 mld dol. Prezydent Zełenski mówi z kolei, że USA obiecały mu tylko 170 mld dol., ale dostał jedynie ok. 80 mld. Amerykańscy eksperci sądzą, że większość pomocy przeznaczonej dla Ukrainy mogła pochłonąć amerykańska machina biurokratyczna. Pentagon na przykład przekazywał Kijowowi broń starszych modeli z zapasów, a z pieniędzy pomocowych mógł kupować sobie nową.

– Amerykańscy kongresmeni nie mają apetytu na nowy pakiet pomocy Ukrainie. (…) Powinniśmy położyć koniec (wojnie). Prezydent Trump ma całkowitą rację – ogłosił zza oceanu szef amerykańskiego kongresu Mike Johnson. Przewodniczący już raz, w ubiegłym roku, zablokował na sześć miesięcy dostawy broni do Kijowa, powodując duże problemy w ukraińskiej armii. Od ubiegłego tygodnia pojawiają się informacje, że część amerykańskich firm nie chce nawet sprzedawać Ukrainie uzbrojenia, oczekując na decyzję nowej administracji.

„Jeśli USA nie zechcą sprzedawać broni Ukrainie, to skomplikuje sytuację. Problemem może stać się (ukraińska) obrona przeciwlotnicza. Co się tyczy artylerii, amunicji strzeleckiej, dronów, w tych sferach pomoc USA nie jest krytyczna. Europa już produkuje znacznie więcej pocisków artyleryjskich niż USA” – pisze w internecie czeski analityk Jakub Janovsky z holenderskiej grupy eksperckiej Oryx.

– Najważniejsze, co jak się okaże, wpływa na przebieg wojny, to działanie obrony przeciwlotniczej. Wszystko pozostałe można znaleźć (poza USA), wyszukać środki finansowe w Europie i zamienić pomoc amerykańską na europejską. Ale obrona przeciwlotnicza to podstawa – sądzi kolejny ekspert. Chodzi przede wszystkim o amerykańskie systemy Patriot i pociski do nich.

Czy Trump będzie bronił Estonii?

– Rozumiem, że wielu myśli, iż przerwanie ognia brzmi jak świetna idea. Ale my ryzykujemy, że pokój w Ukrainie w rzeczywistości okaże się bardziej niebezpieczny niż wojna – powiedziała w Kijowie premier Danii Mette Frederiksen.