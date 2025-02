Kto pomagał Ukrainie, a kto zakłamuje historię na wewnętrzny użytek

– PiS nie pomagało Ukrainie. To Polacy pomagali z własnej i nieprzymuszonej woli – to częste słowa, które padają ze strony polityków obecnej władzy. Miłosz Motyka z PSL, który jest autorem powyższych słów (dla Polsat News), twierdzi, że na konflikcie z Ukrainą zarabiali ludzie PiS. Podobnie mówią ludzie z Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem to zakłamywanie historii.

Zaraz po wybuchu wojny, kiedy rządziło PiS, polskie wsparcie dla Ukraińców i Ukrainy miało wartość nawet 40 mld zł, informowała „Rzeczpospolita”. 15,9 mld zł to pomoc publiczna, 9-10 mld zł szacowane było na prywatne wsparcie tylko w trzech pierwszych miesiącach po rozpoczęciu inwazji. A to sam początek wojny. Również za rządów PiS przyznano 800+ i inne świadczenia socjalne Ukraińcom przebywającym w Polsce.

Za rządów Mateusza Morawieckiego w lutym 2024 roku legalny pobyt obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski, został przedłużony. Rząd wydłużył też preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej. Krótko mówiąc, PiS wspierało Ukrainę i solidaryzowało się z nią jeszcze przed agresją Rosji.



Polska za rządów PiS była liderem pomocy Ukrainie

Przypomnijmy, że w Kijowie prezydent Andrzej Duda jako pierwszy przywódca obcego państwa po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie wygłosił orędzie przed Radą Najwyższą. Do listopada 2024 roku prawie 5 proc. rocznej produkcji w gospodarce kosztowała Polskę pomoc Ukrainie na kilku różnych polach. Polski rząd współfinansował zakwaterowanie i wyżywienie dla ponad 2 mln obywateli Ukrainy. „Polska zajmuje pierwsze miejsce (w stosunku do PKB) wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie” – informowała Kancelaria Prezydenta w specjalnym raporcie.