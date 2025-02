Blok CDU/CSU wygrał wybory w Niemczech. AfD dostała prawie 20 proc. głosów

Drugie miejsce zdobyła skrajnie prawicowa AfD. Zagłosowało na nią 19,5 proc. wyborców. Jest mało prawdopodobne, aby AfD współrządziła, ponieważ współpracę z nią wykluczyły wszystkie główne niemieckie partie polityczne.



Reklama

– Zawsze będziemy mieli wyciągniętą rękę do innych ugrupowań w sprawie utworzenia rządu. Wola naszego społeczeństwa musi zostać przełożona na czyny — powiedziała liderka AfD Alice Weidel. – Zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie. Jeżeli jednak stanie się, to, co przewidujemy, że CDU zawiąże koalicję z lewicą, dokona fałszerstwa wyborczego, to przyszłe wybory mogą nastąpić bardzo szybko. Wtedy wygramy, bo to jest naszym celem — dodała.

Najbardziej prawdopodobnym efektem wyborów, jak twierdzą analitycy, jest połączenie konserwatywnego bloku Chrześcijańskich Demokratów (CDU) i Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) Merza z SPD, która zajmuje trzecie miejsce w sondażach (16 proc. głosów).

Jak przewiduje Agencja Reutera, negocjacje po kampanii będą trudne. Może to spowodować pozostawienie niepopularnego kanclerza Olafa Scholza w roli tymczasowego szefa rządu na kolejne miesiące, opóźniając pilnie potrzebne reformy mające na celu ożywienie największej gospodarki Europy po dwóch latach recesji.

Cześć wyborców ma nadzieję, że Merz zreformuje konstytucyjny mechanizm „hamulca zadłużenia”, który ogranicza zadłużanie się rządu i który według krytyków dusi nowe inwestycje.