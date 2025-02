W MSZ trwają prace nad uruchomieniem specjalnej usługi informatycznej, która uniemożliwi działanie nieuczciwych pośredników wizowych działających w wielu krajach objętych tzw. presją migracyjną. Blokują oni miejsca w kolejce do konsula – za pieniądze, nawet kilka tysięcy dolarów, „udostępniają” je cudzoziemcowi, który stara się o wizę do Polski. Proceder jest znany od lat – w internecie można bez trudu znaleźć oferty, by za „łapówkę” szybko umówić się w polskim konsulacie po wizę. – Jakakolwiek próba umówienia osoby posiadającej legalne pozwolenie na pracę w Polsce była po prostu niemożliwa. W momencie uruchomienia zapisów na stronie ekonsulat w ciągu sekund wszystkie możliwe terminy znikały – opowiadał „Rzeczpospolitej” jeden z dyrektorów w firmie IT w Polsce zatrudniającej cudzoziemców. MSZ od lat oficjalnie współpracuje przy aplikacjach wizowych z firmami zewnętrznymi (świadczenie usług informacyjnych i przyjmowania wniosków o wydanie wiz). To m.in. TLS na Ukrainie, VF Services LLC na Białorusi, BLS na Filipinach czy VFS Global Services Private Limited w Indiach.

Reklama

Menadżer IT: – Dzięki pośrednikowi z internetu mogliśmy umawiać naszych pracowników praktycznie od ręki na takie wizyty, płacąc haracz – od kilkuset do kilku tys. dolarów. Pośrednik był w stanie w ciągu tygodnia przygotować dla nas kilka do kilkunastu „slotów", czyli wejściówek.

Pośrednik już nie zajmie miejsca po wizę. Będzie mógł je zabookować tylko aplikant wizowy

„Departament Konsularny MSZ planuje w najbliższej przyszłości uruchomienie dodatkowej elektronicznej usługi weryfikującej tożsamość osoby, która zamierza umówić termin wizyty w urzędzie konsularnym za pośrednictwem serwisu udostępnianego online” – informuje „Rzeczpospolitą” resort dyplomacji. Nieoficjalnie wiadomo, że wykorzystana ma być do tego biometria – logowanie do aplikacji wizowej możliwe będzie za pomocą indywidualnych cech biometrycznych, które chronią dostęp do telefonów komórkowych, a także m.in. przekraczania granicy (obecnie jest to odcisk palca lub układ twarzy).

Usługa blokująca nieuczciwych pośredników ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku. „Termin uruchomienia mechanizmu związany jest z trwającymi pracami legislacyjnymi, jak i informatycznymi” – podkreśla MSZ.

Resort wytypuje placówki w państwach, które są poddane największej presji migracyjnej takie jak Indie, Filipiny, Uzbekistan.