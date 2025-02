Sondaż w Wielkiej Brytanii: Reform UK ma potencjał, by przegonić Partię Konserwatywną

Obecnie 56 proc. wyborców deklaruje, że nigdy nie odda głosu na Reform UK, co oznacza, że partia ma potencjalnie 44 proc. wyborców do zdobycia. Podobny odsetek (55 proc.) twierdzi, że nigdy nie zagłosuje na torysów, co daje im 45 proc. potencjalnych wyborców – różnica mieści się w granicy błędu statystycznego.

Wielka Brytania: Nowy sondaż wskazuje na możliwy wzrost poparcia dla Reform UK

Co istotne, wyborcy prawicowi częściej przechodzą od konserwatystów do Reform UK niż w odwrotnym kierunku. Aż 46 proc. osób, które zagłosowały na Reform UK, jednoznacznie wyklucza głosowanie na Partię Konserwatywną. Tymczasem wśród wyborców torysów z ubiegłorocznych wyborów liczba tych, którzy wykluczają głosowanie na Reform UK, wynosi 36 proc.

Dodatkowo 24 proc. wyborców Partii Konserwatywnej z ubiegłego roku deklaruje, że „może” teraz zagłosować na Reform UK lub „na pewno” to zrobi, podczas gdy jedynie 8 proc. wyborców Reform UK rozważa poparcie konserwatystów.