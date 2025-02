Czytaj więcej Konflikty zbrojne Były ambasador w Ukrainie: Komuś może zależeć na tym, byśmy uwiarygodnili układ między mocarstwami Ukraińskie elity za pewnik przyjmują zawieszenie broni w połowie roku. Czy jednak Polska powinna żyrować układ korzystny dla mocarstw, bo zdejmujący im z barków jeden kłopot, ale już nie tak korzystny dla państw średnich i małych? Powinniśmy być gotowi na wywrócenie stolika, jeśli rozmowy pójdą za daleko – mówi „Rzeczpospolitej” Bartosz Cichocki, były ambasador RP w Kijowie.

To nie koniec. W drugiej połowie tygodnia Trzaskowski ma odwiedzić Brukselę, gdzie spotka się z członkami Komisji Europejskiej. Ta wizyta i rozmowy również mają dotyczyć bezpieczeństwa. – Potrzebujemy dziś jedności UE. To bardzo ważne dziś, by wszystko, co dzieje się w Europie, brało pod uwagę stanowisko UE i wszystkich europejskich krajów. Musimy też pokazać swoją zdolność, by brać odpowiedzialność na własne barki. Polska to robi – mówił w Monachium Trzaskowski. A jego konsultacje i rozmowy z politykami europejskimi – jak podkreślają nasi rozmówcy – zostały zainicjowane ze względu na rosnącą powagę międzynarodowej sytuacji.

Rafał Trzaskowski i Pakt dla bezpieczeństwa

Rozmówcy ze sztabu kandydata KO przekonują, że wszystkie ostatnie aktywności „spinają się” w jedną całość. Trzaskowski zaprezentował niedawno Pakt dla bezpieczeństwa, który zakłada m.in. spotkania co 60 dni Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Dziś sytuacja jest niepewna, dlatego Polska powinna mówić jednym głosem. Dlatego zaproponowałem Pakt dla bezpieczeństwa. W tej sprawie powinniśmy wrócić do praktyki, że wszystkie najważniejsze siły polityczne w kwestiach bezpieczeństwa, obronności, były w stanie mówić jednym głosem – mówił w sobotę w Monachium prezydent Warszawy. Do jedności w tych sprawach wzywał też niedawno premier Donald Tusk.

Sztabowcy KO uznają, że na polu związanym z bezpieczeństwem i sprawami międzynarodowymi Rafał Trzaskowski ma przewagę nad Karolem Nawrockim i innymi kandydatami w prezydenckim wyścigu. KO krytykuje Nawrockiego za jego wypowiedzi w sprawach międzynarodowych, ale również za uwagi kandydata popieranego przez PiS o ..ubiorze sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha w trakcie jego niedawnego „zimowego” treningu w Warszawie.